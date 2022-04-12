الأمير نواف بن فيصل: إعلامي رياضي طلب رشوة مقابل التوقف عن الانتقاد والإسفاف بي (فيديو)

اتهم الأمير نواف بن فيصل بن فهد، الرئيس العام السابق لرعاية الشباب في السعودية، إعلاميا رياضيا، لم يذكر اسمه، بأنه طلب منه رشوة مقابل التوقف عن انتقاده.

وأكد الأمير نواف بن فيصل خلال استضافته ببرنامج ”الليوان“ على قناة ”روتانا خليجية“، أن الإعلامي طرح موضوعا بإسفاف مع ضيوفه في أحد برامجه، وبعد يومين من بث البرنامج، التقى مع الإعلامي خلال عزاء، ليطلب منه الأخير رشوة ليتوقف عن انتقاده بقوله ”قص لساني عند البنك“.

وتابع: ”الإعلامي لم يعد موجودا الآن، ولكنه حينها كان ينشر أخبارا كاذبة غير عادية ويستغل في ذلك منتديات موالية له على الإنترنت“.

قص لساني عند البنك..

الأمير نواف بن فيصل بن فهد: إعلامي رياضي طلب رشوة مقابل التوقف عن الانتقاد والإسفاف بي.@almodifer@nawafbinfaisal#الليوان#نواف_بن_فيصل_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/jWbYKtTX9N — الليوان (@almodifershow) April 11, 2022

كما تحدث الأمير نواف بن فيصل، عن سبب استقالته من رئاسة اتحاد كرة القدم قبل عدة سنوات، قائلا ”إنه استقدم خلال توليه رئاسة الاتحاد مدرباً عالمياً للمنتخب لكن صادف المنظومة سوء توفيق“، موضحا أنه كان مهيأ للاستقالة واستأذن القيادة في القيام بتلك الخطوة.

يذكر أن الأمير نواف بن فيصل بن فهد تولى عدة مناصب تمحورت أغلبها حول المجال الرياضي، كان أبرزها رئيس لجنة تنظيم خليجي 15، كذلك رئيس اتحاد الفروسية السعودي، و المكتب التنفيذي سابقا للجنة الأولمبية.