تقرير: نادي النصر السعودي مهتم بالفرنسي فرانسيس كوكلين لاعب فياريال الإسباني

كشفت مصادر إعلام إيطالية، أن إدارة نادي النصر السعودي مهتمة بضم أحد لاعبي نادي فياريال الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورتس“، إن نادي النصر يرغب في ضم لاعب فياريال، اللاعب الفرنسي فرانسيس كوكلين.

وذكر الصحفي أن النادي السعودي بدأ مفاوضاته بالفعل بإرسال ممثله للتفاوض، حيث ينتهي عقد كوكلين مع نادي فياريال في 2024.

ويلعب فرانسيس كوسط دفاعي للفريق الإسباني، كما يلعب لمنتخب فرنسا، وسبق له اللعب مع نادي أرسنال الإنجليزي، فالنسيا، ولوريان، وفرايبورغ.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب الفرنسي البالغ من العمر 30عاما، بحسب موقع ”ترانسفيرماركت“ 8 ملايين يورو.

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب جدول دوري كأس المحترفين، برصيد 48 نقطة من 25 مباراة، بفارق 12 نقطة عن الاتحاد المتصدر.

وتسعى إدارة النصر للبحث عن صفقات لتقديم مستوى مختلف خلال الموسم الجديد، حيث إنه لم يقدم الأداء المنتظر منه هذا الموسم، فقد ودع بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين.

ويواجه النصر نظيره الشباب، في 6 مايو المقبل، على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.