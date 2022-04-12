رسميًا: إيهاب جلال مدربًا لمنتخب مصر

اتفق أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم على تعيين إيهاب جلال مدرب نادي بيراميدز، مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، لخلافة البرتغالي كارلوس كيروش.

وقال الاتحاد المصري في بيان رسمي: ”قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في جلسته اليوم الثلاثاء ، برئاسة جمال علام، تعيين الكابتن إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول خلال المرحلة المقبلة“.

ولم يكشف الاتحاد المصري عن أي تفاصيل بخصوص عقد جلال البالغ عمره 54 عاما أو موقفه من منصبه الحالي كمدرب لفريق بيراميدز.

كما قرر المجلس في ذات الجلسة توجيه الشكر إلى البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة.

ورحل كيروش بشكل رسمي قبل يومين عن تدريب المنتخب المصري، بعد الفشل في الصعود إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا، عصر اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة ملف الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني، بعد فسخ التعاقد بالتراضي مع كيروش، وتم الاستقرار على تعيين إيهاب جلال.

ولم يستقر اتحاد الكرة المصري على أسماء الجهاز المعاون للمدرب الجديد لمنتخب الفراعنة.

وتواصل عدد من أعضاء اتحاد الكرة مع إدارة نادي بيراميدز، للاستغناء عن خدماته خاصة أنه مرتبط بعقد مع النادي.

ودرب إيهاب جلال كلًا من أندية مصر المقاصة والإسماعيلي والزمالك، وأخيرًا بيراميدز.

وتولى كيروش تدريب مصر في سبتمبر أيلول 2021 خلفا للمدرب حسام البدري، وقاد المنتخب لقبل نهائي كأس العرب في قطر في نهاية العام الماضي، قبل أن يكتفي باحتلال المركز الرابع.

ووصلت مصر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية مطلع العام الجاري، لكنها خسرت بركلات الترجيح أمام السنغال.

وانتهى أمل مصر الشهر الماضي في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022 بعد الخسارة بالطريقة ذاتها أمام السنغال أيضا في مواجهة حاسمة.