سعود الصرامي: كنو زار نادي النصر ووقع واستلم راتبه هو وشقيقه (فيديو)

كشف سعود الصرامي، الإعلامي بقناة 24 الرياضية السعودية والمتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر السعودي، تفاصيل جديدة حول أزمة محمد كنو لاعب نادي الهلال.

وقال الصرامي عبر قناة 24 الرياضية إن كنو زار نادي النصر ووقع عقدا لمدة 3 سنوات، وحصل على قيمة الموسم الأول وهو 9 ملايين ريال سعودي.

🗣 سعود الصرامي :

لا يوجد اتفاقية بين "كنو" والنصر .. يوجد عقد من 8 صفحات وقع عليه ..

الحصاد الرياضي …@L9arami pic.twitter.com/qx1IehqGim — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 11, 2022

وتابع ”شقيقه أيضا ووكيله زار نادي النصر وحصل على عمولته مليون وتصف المليون ريال سعودي كما حصلت شركة التسويق التي يعمل معها على عمولة بالمبلغ ذاته، إذ اقتسم الطرفان عمولة الصفقة“.

وواصل ”هناك بند في العقد ينص على أن من يفسخه يدفع قيمته كاملة أي 27 مليون ريال سعودي“.

وواصل الإعلامي الذي وصف نفسه بوثيق الصلة بالدائرة الضيقة بنادي النصر ”مسؤولو الهلال كان لديهم علم وتنبيهات بتوقيع محمد كنو مع النصر، قبل أن يوقعوا معه تجديد تعاقده عقب مباراة الهلال والفيصلي في السوبر السعودي.

وتنظر لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم حاليا شكوى نادي النصر ضد اللاعب بعدما أعلن توقيعه لنادي الهلال، إذ أكد النصر توقيع اللاعب لعقد معه خلال فترته الحرة، قبل أن يوقع عقدا جديدا مع الهلال.

وتردد أن كنو حرك شكوى هو الآخر ضد نادي النصر بعدما قام النصر بتحريك شكوى ضده على خلفية عدم التزامه بتنفيذ عقده مع العالمي.

ولم يعلن اتحاد الكرة السعودي قراره بخصوص القضية حتى الآن.