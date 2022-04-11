نادي الشباب يتجاوز الجزيرة ويحقق الفوز الثاني في دوري أبطال آسيا (فيديو)

حقق نادي الشباب السعودي الفوز الثاني على التوالي في دوري أبطال آسيا، بعدما تغلب 3/0 على منافسه الجزيرة الإماراتي، اليوم الإثنين.

افتتح كارلوس جونيور التسجيل للشباب في الدقيقة السادسة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة رائعة من عبدالله الجوعي.

ووقع تركي مروان العمار الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 18 أيضا، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وعاد كارلوس جونيور وسجل الهدف الثاني له والثالث للشباب في الدقيقة 78 بطريقة رائعة.

ورفع الفوز رصيد الشباب إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، ويتقدم بثلاث نقاط عن القوة الجوية العراقي صاحب المركز الثاني، ومومباي سيتي صاحب المركز الثالث، في حين يقبع الجزيرة في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط بعدما خسر أمام القوة الجوية والشباب.

ومن المقرر أن يلعب الشباب مع القوة الجوية يومي الخميس والإثنين، ثم مع مومباي سيتي والجزيرة.

أما الجزيرة فمن المقرر أن يلاقي مومباي سيتي يومي الخميس والإثنين، ثم القوة الجوية وأخيرا الشباب.

ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا متصدرو المجموعات، بجانب أفضل ثلاثة أندية تحتل المركز الثاني.