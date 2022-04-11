نادي الهلال يهزم الريان بثلاثية نظيفة في دوري أبطال آسيا (فيديو)

حقق نادي الهلال السعودي (حامل اللقب) الفوز الثاني على التوالي في دوري أبطال آسيا، بعد تجاوزه عقبة الريان القطري بنتيجة 3/0 اليوم الإثنين، على إستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

ولحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى من دور المجموعات تغلب الهلال 3/0 على الريان ليرفع الزعيم رصيده إلى 6 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى 2/1 على الشارقة الإماراتي.

وسجل عبدالله الحمدان الهدف الأول للهلال في الدقيقة 27، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من محمد البريك.

وعزز محمد إبراهيم كنو تقدم الهلال بالهدف الثاني بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من عبدالله الحمدان.

ووقع ناصر الدوسري ثالث أهداف الهلال في الدقيقة 87.



ورفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط من جولتين في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، ويتقدم بثلاث نقاط عن الريان الثاني، في حين لا يملك استقلال دوشنبه والشارقة الإماراتي أي نقطة ويلعبان في وقت لاحق.

ومن المقرر أن يلعب الهلال مع استقلال دوشنبه يومي الجمعة والثلاثاء، ثم مع الشارقة، وأخيرا مع الريان.