عمر السومة: أعتذر لجماهير الأهلي.. لدينا 5 مباريات متبقية ونحتاج مساندتكم (فيديو)

حرص السوري عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي السعودي، على تقديم الاعتذار لجماهير ناديه، بسبب نتائج الفريق غير المرضية هذا الموسم.

وقال السومة، في فقرة الأسئلة الرمضانية عبر الحساب الرسمي للأهلي على ”تويتر“: ”سجلت 7 هاتريك مع الأهلي، وسجلت أمام النصر والرائد أكثر من هاتريك“.

وعن عدد مساهماته التهديفية مع الأهلي السعودي، علق: ”195 هدفا و27 تمريرة حاسمة“.

وعن النادي الذي سجل في شباكه هدفه رقم 100، أضاف ”هذا الهدف جاء في مرمى القادسية بضربة رأسية“.

وردا على سؤال بشأن ذكرياته التهديفية في رمضان ”لا أتذكر كثيرا، لكن أقرب الأهداف كان في الموسم الماضي أمام الدحيل القطري في الدقيقة الـ91 بالبطولة الآسيوية“.

وخلال الحديث كشف السومة عن روتينه خلال شهر رمضان المبارك، موضحًا أنه يكسر صيامه بتمر بحليب أو قهوة عربية ثم يذهب للمران، وبعده يتناول وجبة الفطور.

وعلى السحور، يتناول المهاجم السوري بعض الأطعمة الخفيفة، ثم يصلي الفجر ويقرأ بعض آيات من القرآن، قبل الخلود للنوم.

فقرة Q/A الرمضانية

مع التاريخي عمر السومة 😍 🎥 تعرف أكثر على نجم #الأهلي@omaralsomah 💚 pic.twitter.com/47uaVbvjVW — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) April 10, 2022

ووجه السومة رسالة لجماهير الأهلي، في ختام تصريحاته، قائلا ”كل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك عليكم، وأعتذر لكم عن هذا الموسم، فطموحكم دائما البطولات، لكن الظروف لم تساعدنا“.

وأتم ”لدينا 5 مباريات متبقية ونحتاجكم كثيرا، متأكد أنكم لن تقصروا معنا، وستدعموننا وتساندوننا، وسنفرحكم بإذن الله“.

ويتوقف الدوري السعودي حاليا حتى الثالث من مايو المقبل، ويأتي هذا الأمر لاستضافة المملكة لمباريات دور المجموعات لدول الغرب بدوري أبطال آسيا، والتي تقام بنظام البطولة المجمعة للعام الثالث على التوالي.

ويغيب ”الراقي“ عن البطولة القارية هذا العام، في ظل فشله في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعانى الفريق كثيرًا في بداية الموسم الجاري، حتى أنه كان يصارع الهبوط في المركز الأخيرة، قبل أن ينجح في تحقيق عدة انتصارات جعلته في المنطقة الدافئة.

ويحتل الأهلي المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، حصدها من الفوز في ست مباريات، والتعادل في عشر، وخسارة تسعة لقاءات أخرى.

ويبتعد الأهلي عن مراكز الهبوط بفارق ثلاث نقاط فقط، مع بقاء خمس جولات على نهاية الموسم.

يذكر أن السومة، البالغ من العمر 32 عاما، انضم إلى الأهلي، في صيف عام 2014، قادمًا من صفوف القادسية الكويتي، إذ أصبح الهداف التاريخي لقلعة الراقي، محليا وقاريا.