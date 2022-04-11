نادي الاتحاد السعودي يدرس تجديد عقد المدرب كوزمين كونترا

كشفت تقارير صحفية أن الروماني كوزمين كونترا، مدرب نادي الاتحاد السعودي، لديه مهلة أخيرة مع الفريق لتفعيل بند التمديد، حيث ينتهي عقده بعد 19 يوما ”بنهاية الشهر الجاري“.

وقالت مصادر لصحيفة ”الرياضية“، يوم الاثنين، إن إدارة الاتحاد وضعت بندا إلزاميا صيف الموسم الجاري، يفيد بأفضلية التجديد للمدرب موسما واحدا إضافيا، إذا ما رغبت الإدارة بذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة تمديد النادي لكونترا، سيتم إقرار اتفاقات جديدة في العقد بالاتفاق مع المدرب، الذي تبلغ قيمة عقده وجهازه الفني مليونا و800 ألف دولار.

وأكدت المصادر أن هناك رغبة متبادلة بين الطرفين لتمديد العقد، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه الفريق خلال الموسم الجاري، حيث تصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

وتولى كوزمين، البالغ من العمر 46 عاما، الإدارة الفنية لنادي الاتحاد في أغسطس الماضي، عقب رحيل المدرب البرازيلي فابيو كاريلي.

وقاد كونترا الاتحاد في 24 مباراة، انتصر في 18، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلها، وسبق له تدريب عدة أندية أوروبية مثل دينامو بوخارست، روما، الكوركون.

وحصل كوزمين على بطولتين فقط في مسيرته، كانتا في رومانيا، حيث فاز بكأس رومانيا مع نادي بيترولول بلويشتي في 2012، وكأس الرابطة في 2016 مع دينامو بوخارست.

ويحتل فريق الاتحاد صدارة ترتيب البطولة المحلية برصيد 60 نقطة، حصدها خلال 25 جولة من 19 انتصاراً و3 تعادلات.

ويتفوق الاتحاد بفارق 11 نقطة على الهلال الوصيف، لكن يتبقى للزعيم مباراتان مؤجلتان أمام الفيحاء والاتفاق، وفي حال فوز فريق المدرب الأرجنتيني رامون دياز بالمباراتين سوف يقلص الفارق مع المتصدر الاتحاد إلى 5 نقاط فقط.

وبات الاتحاد بحاجة إلى الفوز في 4 مباريات من أصل 5 أمام الفتح والهلال والطائي والاتفاق والباطن من أجل ضمان تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2021-2022.

وفي حال حقق الاتحاد الفوز أمام الهلال فسوف يصبح الفارق 8 نقاط، ما يعني حاجة العميد للفوز في مباراتين فقط من أصل 4 أمام الفتح والطائي والاتفاق والباطن، بينما في حال تعادل الاتحاد أمام الهلال سوف يصبح الفارق 5 نقاط كما هو، مع تبقي 4 مباريات، ما يعني حاجة الاتحاد للفوز في 3 مباريات من أصل 4.

وفي حال تعثر الهلال في واحدة من مبارياته المقبلة، سواء أمام الفتح أو في مباراتيه المؤجلتين ضد الاتفاق والفيحاء، وتمكن الاتحاد من الفوز أمام الهلال، حينها يحقق العميد لقب الدوري بشكل رسمي قبل نهايته بـ3 جولات على الأقل.