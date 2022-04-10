التعاون يخسر أمام باختاكور في دوري أبطال آسيا (فيديو)

خسر التعاون السعودي 0/1 أمام منافسه باختاكور من أوزبكستان، في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم الأحد، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية فشل لاعبو الفريقين في التسجيل قبل أن يتقدم باختاكور في الدقيقة 83.

الهدف الأول لفريق باختاكور سجله اللاعب اركانوف عند الدقيقة 83 التعاون 0 × 1 باختاكور#التعاون_بختاكور⁩#قنوات_SSC pic.twitter.com/v36CTAICkb — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 10, 2022

وجاء الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع خوزهيمات إيركينوف في الدقيقة 83 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من البديل إكرام عليباييف.

وطرد حكم المباراة اللاعب ريان الموسى من التعاون في الدقيقة 90+7 بعد تدخل على خوزهيمات إيركينوف.

وجمدت الخسارة رصيد التعاون عند 3 نقاط، وهو نفس رصيد الفرق الثلاثة الأخرى: سيباهان أصفهان، والدحيل، وباختاكور.

وجاءت خسارة التعاون أمام باختاكور بعد الفوز 1/0 على الدحيل القطري في الجولة الأولى.

ومن المقرر أن يلعب التعاون مع سيباهان أصفهان، يومي الخميس والإثنين، ثم مع الدحيل وباختاكور.

ورفع التعادل رصيد التعاون إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، مقابل 3 نقاط لسيباهان أصفهان الإيراني في المركز الثاني، كما يملك الدحيل القطري 3 نقاط في المركز الثالث، وأخيرًا باختاكور برصيد نقطة وحيدة.

ويشارك التعاون في دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة، حيث ودع من دور المجموعات في 2017، ومن دور الـ16 في 2020

فوز الدحيل على سيباهان

وسجل مايكل أولونغا هدفًا متأخرًا ليقود الدحيل القطري للفوز 1/0 على سيباهان أصفهان الإيراني محققًا انتصاره الأول بالمجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، يوم الأحد.

وأراد الدحيل تعويض خسارته 1/2 من التعاون السعودي في الجولة الافتتاحية، لكنه انتظر حتى الدقيقة 84 ليسجل مهاجم كينيا ”أولونغا“ هدف الفوز بضربة رأس في المباراة التي أقيمت في السعودية.