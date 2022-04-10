رياضة

التعاون يخسر أمام باختاكور في دوري أبطال آسيا (فيديو)
تاريخ النشر: 10 أبريل 2022 22:28 GMT
تاريخ التحديث: 10 أبريل 2022 22:40 GMT

التعاون يخسر أمام باختاكور في دوري أبطال آسيا (فيديو)

التعاون يشارك في دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة حيث ودع من دور المجموعات في 2017 ومن دور الـ16 في 2020.

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المصدر: فريق التحرير ورويترز

خسر التعاون السعودي 0/1 أمام منافسه باختاكور من أوزبكستان، في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم الأحد، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية فشل لاعبو الفريقين في التسجيل قبل أن يتقدم باختاكور في الدقيقة 83.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع خوزهيمات إيركينوف في الدقيقة 83 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من البديل إكرام عليباييف.

وطرد حكم المباراة اللاعب ريان الموسى من التعاون في الدقيقة 90+7 بعد تدخل على خوزهيمات إيركينوف.

وجمدت الخسارة رصيد التعاون عند 3 نقاط، وهو نفس رصيد الفرق الثلاثة الأخرى: سيباهان أصفهان، والدحيل، وباختاكور.

وجاءت خسارة التعاون أمام باختاكور بعد الفوز 1/0 على الدحيل القطري في الجولة الأولى.

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ومن المقرر أن يلعب التعاون مع سيباهان أصفهان، يومي الخميس والإثنين، ثم مع الدحيل وباختاكور.

ورفع التعادل رصيد التعاون إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، مقابل 3 نقاط لسيباهان أصفهان الإيراني في المركز الثاني، كما يملك الدحيل القطري 3 نقاط في المركز الثالث، وأخيرًا باختاكور برصيد نقطة وحيدة.

ويشارك التعاون في دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة، حيث ودع من دور المجموعات في 2017، ومن دور الـ16 في 2020

فوز الدحيل على سيباهان
وسجل مايكل أولونغا هدفًا متأخرًا ليقود الدحيل القطري للفوز 1/0 على سيباهان أصفهان الإيراني محققًا انتصاره الأول بالمجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، يوم الأحد.

وأراد الدحيل تعويض خسارته 1/2 من التعاون السعودي في الجولة الافتتاحية، لكنه انتظر حتى الدقيقة 84 ليسجل مهاجم كينيا ”أولونغا“ هدف الفوز بضربة رأس في المباراة التي أقيمت في السعودية.

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