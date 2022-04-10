رياضة

6 إصابات بفيروس كورونا في النصر السعودي
تاريخ النشر: 10 أبريل 2022 20:19 GMT
تاريخ التحديث: 10 أبريل 2022 21:15 GMT

6 إصابات بفيروس كورونا في النصر السعودي

أعلن النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأحد عن إصابة خمسة لاعبين بكوفيد-19 بجانب مدرب حراس المرمى. وأوضح النصر في بيان أن الفحوص التي

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المصدر: رويترز وفريق التحرير

أعلن النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأحد عن إصابة خمسة لاعبين بكوفيد-19 بجانب مدرب حراس المرمى.

وأوضح النصر في بيان أن الفحوص التي خضع لها الفريق خلال معسكره في أبوظبي أظهرت نتائج إيجابية تخص رائد أزيبي وعبد العزيز العويرضي وفونيس موري ومحمد آل فتيل وعبد الله الخيبري ومدرب الحراس ماجد الغانم.

وفي وقت سابق هذا الشهر أصيب المهاجم الكاميروني فينسن أبو بكر بالفيروس أيضا.

ويحتل النصر المركز الثالث في الدوري بفارق 12 نقطة خلف الاتحاد المتصدر قبل خمس جولات من نهاية الموسم.

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