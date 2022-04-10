6 إصابات بفيروس كورونا في النصر السعودي

أعلن النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأحد عن إصابة خمسة لاعبين بكوفيد-19 بجانب مدرب حراس المرمى.

وأوضح النصر في بيان أن الفحوص التي خضع لها الفريق خلال معسكره في أبوظبي أظهرت نتائج إيجابية تخص رائد أزيبي وعبد العزيز العويرضي وفونيس موري ومحمد آل فتيل وعبد الله الخيبري ومدرب الحراس ماجد الغانم.

📄 | الفحوصات الطبية تظهر ست إصابات بفايروس كورونا في الفريق الأول pic.twitter.com/ChbsOsiCN9 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 10, 2022

وفي وقت سابق هذا الشهر أصيب المهاجم الكاميروني فينسن أبو بكر بالفيروس أيضا.

ويحتل النصر المركز الثالث في الدوري بفارق 12 نقطة خلف الاتحاد المتصدر قبل خمس جولات من نهاية الموسم.