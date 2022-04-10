كوردوفا مدرب الريان ينفي تمرد جيمس رودريغيز ويؤكد مشاركته ضد الهلال

أكد نيكولاس كوردوفا مدرب الريان القطري أن النجم الكولومبي جيمس رودريغيز يعاني من إصابة، نافيًا التكهنات حول تمرده من أجل مغادرة النادي.

وقال المدرب التشيلي إن مهاجم ريال مدريد، وبايرن ميونخ، وإيفرتون السابق، سيغيب عن مواجهة الهلال السعودي، غدًا الإثنين، للإصابة التي حرمته أيضًا من المشاركة في الفوز 3/2 على الاستقلال من طاجيكستان في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

✍🏻 | أبرز ما جاء على لسان نيكولاس كوردوفا pic.twitter.com/6j6SOOGPWU — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) April 10, 2022

لكن وسائل إعلام كولومبية ذكرت أن رودريغيز (30 عامًا) يرفض اللعب مجددًا للريان ويريد العودة لبلاده أو الانضمام إلى أحد الأندية في أوروبا أو الولايات المتحدة.

ورد كوردوفا: ”لا أتابع الصحافة الكولومبية، جيمس مصاب وسيعود للعب حين يكون جاهزًا“.

ويمر جيمس، الذي سجل 5 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة في 14 مباراة بجميع المسابقات مع الريان هذا الموسم، بفترة سيئة بعد فشل كولومبيا في التأهل لكأس العالم في قطر هذا العام.

وتشير وسائل إعلام إلى أن عقد رودريغيز مع الريان يمتد حتى 2024، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي 7 ملايين يورو.

الريان 🆚 الهلال 🇸🇦

🏆 الجولة الثانية | دوري ابطال اسيا

🗓 الاثنين 11 أبريل

⏰ 8:15 مساءً

🏟 الأمير فيصل بن فهد pic.twitter.com/l2RydH6qKc — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) April 10, 2022

وقالت صحيفة ”بلوزو“ الكولومبية، إن غياب رودريغيز عن مواجهة الاستقلال أو حتى غيابه عن مقاعد البدلاء لم يكن للإصابة.

وأضافت الصحيفة عينها أن ”رودريغيز“ غاب لرغبته في الرحيل عن النادي إلى مكان آخر كما أشار قبل أسبوعين، أي أنها هي رغبته في البحث عن نادٍ جديدٍ.

وانتقل رودريغيز إلى الريان قادمًا من إيفرتون الإنجليزي، ويرتدي القميص رقم 10.

وانضم رودريغيز إلى إيفرتون قادمًا من ريال مدريد، في سبتمبر/أيلول 2020، حيث كان يتطلع لإحياء مسيرته في إنجلترا، وسجل 6 أهداف، وصنع 9 في 26 مباراة في كافة المسابقات مع إيفرتون الموسم الماضي.

وسجل رودريغيز 37 هدفًا خلال فترتين مع ريال مدريد بعد انضمامه للنادي الإسباني عقب أداء رائع في كأس العالم 2014، وفوزه بالحذاء الذهبي لهداف البطولة، لكنه كافح لتقديم أداء يعادل 80 مليون يورو (93.88 مليون دولار) دفعها ريال مدريد للحصول على خدماته، وفشل في الحصول على مكان ثابت في التشكيلة الأساسية للفريق.

وأعاره ريال مدريد إلى بايرن ميونخ في 2017 لمدة موسمين، وعاد صانع اللعب إلى ريال مدريد في فترته الثانية في يوليو 2019، لكنه وجد نفسه بعيدًا عن التشكيلة الأساسية مرة أخرى حيث بدأ 5 مباريات فقط في الدوري.