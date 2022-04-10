اتحاد الكرة السعودي يوضح مصير المنافسات المحلية في ظل الاستعداد للمونديال وكأس آسيا

شدد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أن اللاعبين الدوليين لن يتركوا أنديتهم خلال سير منافسات الموسم المقبل من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أو بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، من أجل الانضمام إلى معسكر المنتخب السعودي استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر أواخر نوفمبر المقبل.

ومن المتوقع أن يتم تنظيم أكثر من معسكر للمنتخب السعودي خلال 2022، قبل انطلاق كأس العالم في شهري نوفمبر وديسمبر القادمين.

وتقام منافسات كأس العالم في الفترة من 21 نوفمبر وتتواصل حتى 18 ديسمبر، حيث تقام البطولة وسط منافسات الموسم الكروي في السعودية وسائر البلدان في العالم.

وقال المسحل في تصريحات أبرزتها صحيفة ”الرياضية“، يوم الأحد، إن المنافسات المحلية ستتوقف خلال فترات التوقف الدولي فقط، مشيرا إلى أن المنتخب السعودي لن يجري أي معسكرات خارج تلك الفترة.

الحمدلله على توفيقه

صداره🔝و تأهل 😍

الف شكر على حضوركم و دعمكم و مبروك يا اغلى وطن 🇸🇦#كأس_العالم_2022 pic.twitter.com/mGQpNUbS1g — صالح الشهري (@salehshehri_11) March 29, 2022

وأشار رئيس الاتحاد السعودي إلى أن الموسم سيكون مضغوطا بعد نهاية منافسات المونديال، خاصة وأن بطولة كأس أمم آسيا ستقام في يونيو 2023، مما يعني ضرورة إنهاء الموسم في مايو.

وتأهل الأخضر إلى كأس العالم قطر 2022، للمرة الثانية على التوالي، بعد أن وصل النسخة الماضية التي أقيمت في روسيا، وخرج الفريق من دور المجموعات.

يذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الثالثة بالمونديال، إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

وتأهلت 4 منتخبات عربية إلى مونديال 2022، أحدها المنتخب السعودي الذي يشارك للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي.

وتأهل ”الأخضر“ بعد خوض تصفيات صعبة، فبعد تأهله من على صدارة مجموعته في الدور الثاني، أوقعته القرعة مع منتخبي اليابان وأستراليا في الدور الثالث، ونجح في الصعود من الصدارة.

سيستهل منتخب السعودية مبارياته باللقاء الأصعب ضد الأرجنتين، ثم سيواجه منتخب بولندا، ويختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة المكسيك.