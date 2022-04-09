تقرير: صالح الشهري تعرض لقطع في وتر القدم خلال مباراة الهلال والشارقة

كشفت مصادر صحفية عن نتيجة الإصابة التي تعرض لها صالح الشهري لاعب نادي الهلال خلال مواجهة الشارقة الإمارات في منافسات بطولة دوري آسيا 2022، أمس الجمعة.

وصرحت المصادر لصحيفة ”الرياضية“ أن نتيجة الأشعة التي خضع لها صالح الشهري كشفت عن إصابته بقطع في وتر القدم.

وكان الشهري قد تعرض لإصابة قوية في المباراة التي جمعت بين الهلال ونادي الشارقة الإماراتي إثر تدخل عنيف من أحد لاعبي الشارقة.

وأحرز ”الشهري“ هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من عمر مباراة في مرمى الشارقة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

‏‎ووجّه سلمان الفرج، قائد الفريق، عبر حسابه الرسمي على موقع ”إنستغرام“، رسالة دعم للشهري، قائلًا: ”بسم الله عليك.. وإن شاء الله، وبإذن الله، تكون بسيطة يارب“.

وكتب سعود عبدالحميد دعمًا للشهري: ”ما تشوف شر يا حب.. وترجع أقوى بإذن الله“.

يشار إلى أن الهلال افتقد أمام الشارقة المهاجم النيجيري أوديون إيغالو بسبب الإصابة.

ونجح الهلال في الفوز على نظيره الشارقة الإماراتي (2/1) في المباراة جمعت بينهما، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا 2022.

وافتتح صالح الشهري التسجيل للهلال من ركلة جزاء بعد 5 دقائق فقط من انطلاق المباراة.

ولم يهنأ الهلال بتقدمه طويلًا، حيث أحرز أوتابيك شوكوروف هدف التعادل للشارقة بعده بدقيقتين فقط.

ونجح ميشيل ديلغادو في إحراز هدف الفوز للهلال في الدقيقة 62.

ورفع الهلال بهذه النتيجة رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الثاني بعد الريان القطري، متصدر المجموعة، الذي حقق فوزًا على الاستقلال الطاجكي (3/2)، بينما تجمد رصيد الاستقلال والشارقة بلا نقاط.

وتضم المجموعة الأولى: الهلال، والشارقة، والريان القطري، واستقلال دوشنبة الطاجكي.

وتقام جميع مباريات المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا بنظام التجمع في العاصمة السعودية الرياض.

وسيلعب الهلال، ثم الريان، ثم استقلال دوشنبة مرتين، ثم الشارقة، وأخيرًا الريان.

ونال الهلال لقب دوري أبطال آسيا، الموسم الماضي، بعد الفوز 2/0 على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في المباراة النهائية في نوفمبر الماضي.

وكان هذا اللقب الرابع للهلال في دوري أبطال آسيا، وهو أكثر نادٍ تتويجًا بلقب المسابقة.