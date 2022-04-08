الجزيرة الإماراتي يبدأ مشواره بدوري أبطال آسيا بالخسارة أمام القوة الجوية العراقي

نجح نادي القوة الجوية العراقي بتحقيق الفوز الجزيرة الإماراتي 2-1، يوم الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2022.

وسجل حسين جبار في الدقيقة (11) قبل أن يدرك زايد العامري التعادل للجزيرة قبيل نهاية الشوط الأول.

ونجح علي كاظم بخطف هدف الفوز للقوة الجوية في الدقيقة (82) ليضع أول 3 نقاط في جعبة الفريق العراقي.

هدف | القوة الجوية العراقي يتقدم 1-0 على الجزيرة الاماراتي عبر حسين جبار في الدقيقة 11 .. #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/YwZYtXvXsu — قنوات الكاس (@alkasschannel) April 8, 2022

هدف | الجزيرة الإماراتي يتعادل 1-1 القوة الجوية العراقي عبر زايد العامري في الدقيقة 43 #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/C1sETfVndi — قنوات الكاس (@alkasschannel) April 8, 2022

الشباب يكتسح مومباي

فاز فريق الشباب السعودي على مومباي الهندي 3-0، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وافتتح بانيغا ثلاثية الشباب بركلة جزاء في الدقيقة 36، قبل أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 69 بتسديدة أرضية قوية من حدود منطقة الجزاء.

وأكمل تركي العمار الثلاثية السعودية في الدقيقة 78 إثر هجمة مرتدة أنهاها بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

🥅⚽️ بانيغا يمنح الشباب السعودي 🇸🇦 هدف السبق من علامة الجزاء#دوري_ابطال_اسيا #afccl pic.twitter.com/St48SgwsX8 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 8, 2022

وفيما يلي جدول المجموعة الثانية:

وتصدر الشباب ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام القوة الجوية، في حين بقي رصيد الجزيرة ومومباي خاليًا من النقاط.

وتقام الجولة الثانية من مباريات المجموعة، يوم الإثنين المقبل، حيث يلتقي الشباب مع الجزيرة، والقوة الجوية مع مومباي سيتي.

ويتأهل إلى دور الستة عشر لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في المجموعات الخمس، إلى جانب أفضل 3 أندية حاصلة على المركز الثاني.

وتصعد 8 أندية من الغرب إلى دور الستة عشر، مع 8 أندية أخرى من 5 مجموعات في منطقة الشرق.