الهلال السعودي يدشن حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا بالفوز على الشارقة الإماراتي

استهل نادي الهلال السعودي حامل اللقب مشوار المنافسة بتحقيق الفوز على الشارقة الإماراتي 2-1، يوم الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2022.

وشهدت المباراة ندية كبيرة من بدايتها، ولم تكن هناك فرصة لالتقاط الأنفاس، حيث افتتح صالح الشهري التسجيل للهلال من ركلة جزاء بعد 5 دقائق فقط من انطلاق المباراة.

ولم يهنأ الهلال بتقدمه طويلًا، حيث أحرز أوتابيك شوكوروف هدف التعادل للشارقة بعده بدقيقتين فقط.

ونجح ميشيل ديلغادو في إحراز هدف الفوز للهلال في الدقيقة 62.

الريان يحقق فوزًا صعبًا على الاستقلال من طاجيكستان

وفي مباراة أخرى حقق الريان القطري فوزًا صعبًا على الاستقلال من طاجيكستان 3-2 ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم في الرياض، اليوم الجمعة.

وأحرز يوهان بولي القادم من كوت ديفوار هدفين، وأضاف الجزائري ياسين براهيمي هدفًا للريان، بينما سجل شهروم سليمانوف، ونيكيتا تشيشيرين، هدفي الاستقلال في الدقيقتين الرابعة و67.

وافتتح الاستقلال التسجيل بعد 4 دقائق من البداية بتسديدة قوية من سليمانوف من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك فهد بكر حارس الريان.

لكن جاء الرد سريعًا عبر القائد براهيمي بعدها بأربع دقائق ليدرك التعادل للريان عبر ركلة حرة من زاوية صعبة.

ووضع بولي الريان في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة عندما تابع تمريرة عرضية، وحوّلها للمرمى من مدى قريب.

وحوّل تشيشيرين النتيجة 2-2 بتسديدة قوية في الدقيقة 67، لكن بعدها بأربع دقائق أعاد بولي التقدم للريان، وحسم الفوز والنقاط الثلاث لفريقه.

وفيما يلي ترتيب المجموعة الأولى:

تصدر الريان ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق عدد الأهداف أمام الهلال.

في حين بقي رصيد الاستقلال والشارقة خاليًا من النقاط.



وتقام الجولة الثانية من مباريات المجموعة، يوم الإثنين المقبل، حيث يلتقي الريان مع الهلال، والشارقة مع الاستقلال.

ويتأهل إلى دور الستة عشر لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في المجموعات الخمس إلى جانب أفضل 3 أندية حاصلة على المركز الثاني.

ويصعد 8 أندية من الغرب إلى دور الستة عشر مع 8 أندية اخرى من 5 مجموعات في منطقة الشرق.