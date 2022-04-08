دوري أبطال آسيا: الوحدات الأردني يخطف تعادلًا مثيرًا من الفيصلي السعودي

تعادل نادي الوحدات الأردني مع الفيصلي السعودي 1-1، يوم الجمعة، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2022.

وتقدم الفيصلي في الشوط الأول عبر هدف المغربي هشام فايق عند الدقيقة 12، قبل أن يدرك الوحدات التعادل بواسطة أحمد سمير (51).

السد بتسعة لاعبين يتعادل 1-1 مع ناساف

اقتنص السد بطل قطر، الذي أنهى المباراة بتسعة لاعبين، التعادل 1-1 مع ناساف الأوزبكي بالجولة الأولى للمجموعة الخامسة في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وطُرد المدافع عبد الكريم حسن في الدقيقة 24، ولحق به زميله بيدرو، الذي سجل هدف ناساف بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 64.

وسجل بيدرو هدف التقدم لناساف في الدقيقة 31 بضربة رأس بالخطأ في مرماه إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

وأدرك المدافع خوخي بوعلام التعادل للسد بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها الإسباني سانتي كازورلا.

وفيما يلي جدول المجموعة الخامسة:

تساوت أندية: السد، والوحدات، والفيصلي، وناساف، برصيد نقطة واحدة لكل منها.

وتقام الجولة الثانية من مباريات المجموعة، يوم الإثنين المقبل، حيث يلتقي الفيصلي مع السد، وناساف مع الوحدات.

ويتأهل إلى دور الستة عشر لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في المجموعات الخمس إلى جانب أفضل 3 أندية حاصلة على المركز الثاني.

ويصعد 8 أندية من الغرب إلى دور الستة عشر مع 8 أندية أخرى من 5 مجموعات في منطقة الشرق.