بانيغا يقود الشباب السعودي لاكتساح مومباي الهندي في دوري أبطال آسيا (فيديو)

فاز فريق الشباب السعودي على مومباي الهندي 3-0، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

افتتح بانيغا ثلاثية الشباب بركلة جزاء في الدقيقة 36، قبل أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 69 بتسديدة أرضية قوية من عند حدود منطقة الجزاء.

وأكمل تركي العمار الثلاثية السعودية في الدقيقة 78 إثر هجمة مرتدة أنهاها بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

🥅⚽️ بانيغا يمنح الشباب السعودي 🇸🇦 هدف السبق من علامة الجزاء#دوري_ابطال_اسيا #afccl pic.twitter.com/St48SgwsX8 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 8, 2022

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها في وقت لاحق اليوم الجزيرة الإماراتي مع القوة الجوية العراقي، على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وتقام الجولة الثانية من مباريات المجموعة يوم الاثنين المقبل، حيث يلتقي الشباب مع الجزيرة والقوة الجوية مع مومباي سيتي.

ويتأهل إلى دور الستة عشر لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في المجموعات الخمس، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني.

وتصعد ثمانية أندية من الغرب إلى دور الستة عشر، مع ثمانية أندية أخرى من خمس مجموعات في منطقة الشرق.