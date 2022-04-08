رياضة

بانيغا يقود الشباب السعودي لاكتساح مومباي الهندي في دوري أبطال آسيا (فيديو)
تاريخ النشر: 08 أبريل 2022 20:07 GMT
تاريخ التحديث: 08 أبريل 2022 20:20 GMT

بانيغا يقود الشباب السعودي لاكتساح مومباي الهندي في دوري أبطال آسيا (فيديو)

فاز فريق الشباب السعودي على مومباي الهندي 3-0، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم. افتتح بانيغا ثلاثية الشباب

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فاز فريق الشباب السعودي على مومباي الهندي 3-0، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

افتتح بانيغا ثلاثية الشباب بركلة جزاء في الدقيقة 36، قبل أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 69 بتسديدة أرضية قوية من عند حدود منطقة الجزاء.

وأكمل تركي العمار الثلاثية السعودية في الدقيقة 78 إثر هجمة مرتدة أنهاها بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها في وقت لاحق اليوم الجزيرة الإماراتي مع القوة الجوية العراقي، على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وتقام الجولة الثانية من مباريات المجموعة يوم الاثنين المقبل، حيث يلتقي الشباب مع الجزيرة والقوة الجوية مع مومباي سيتي.

ويتأهل إلى دور الستة عشر لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في المجموعات الخمس، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني.

وتصعد ثمانية أندية من الغرب إلى دور الستة عشر، مع ثمانية أندية أخرى من خمس مجموعات في منطقة الشرق.

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