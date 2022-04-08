سالم الدوسري يعلن شفاءه من الإصابة بفيروس كورونا (فيديو)

أعلن سالم الدوسري مهاجم نادي الهلال السعودي شفاءه التام من إصابته بفيروس كورونا.

وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة النجم سالم الدوسري بفيروس كورونا بعد وصول درجة حرارته إلى 39 درجة، يوم السبت الماضي.

وقال الدوسري خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع ”سناب شات“: ”الحمد الله، اليوم، انتهيت من الحجر الصحي، وأجريت المسحة، والأمور طيبة“.

وأضاف: ”شكرًا على دعواتكم وسؤالكم، والآن في طريقي إلى معسكر الهلال“.

🚨🚨 عـاجل |

سالم الدوسري يعلن قبل قليل عبـر السناب شات تعافيه من الفايروس وأنه في طريقه لمعسكر نادي #الهلال 💙 pic.twitter.com/7duJWPOUds — سهم ★ (@1SMi_) April 8, 2022

وتغيب ”الدوسري“ عن مواجهة فريقه أمام الشباب، في الجولة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

كما سييغب الدوري عن مباراة الهلال ضد الشارقة الإماراتي، اليوم الجمعة، في بداية مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2022.

ويستضيف ملعب (الأمير فيصل بن فهد) في العاصمة السعودية الرياض لقاءً مثيرًا و“ديربي“ خليجيًا على صفيح ساخن بين الهلال السعودي والشارقة الإماراتي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويتقابل الفريقان بعد غياب 18 عامًا منذ أن لعب الهلال ضد الشارقة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، العام 2004.

وتعادل الفريقان دون أهداف في السعودية، يوم 25 فبراير 2004، ثم فاز الشارقة بنتيجة 5-2 في الإمارات، يوم 18 مايو من نفس العام.