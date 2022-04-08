الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الهلال ضد الشارقة في دوري أبطال آسيا

يستضيف ملعب (الأمير فيصل بن فهد) في العاصمة السعودية الرياض لقاء مثيرا و“ديربي“ خليجيا على صفيح ساخن بين الهلال السعودي والشارقة الإماراتي مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا.

وتستعرض شبكة (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الهلال ضد الشارقة في دوري أبطال آسيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 23:15 بتوقيت السعودية 00:15 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس AFC بصوت المعلق عصام الشوالي وقناة الكأس 5 بصوت المعلق خليل البلوشي وقناة أبوظبي الرياضية آسيا 2 بصوت المعلق علي سعيد الكعبي في الإمارات.

وتذاع المباراة أيضا عبر قناة دبي الرياضية آسيا 2 بصوت المعلق عبدالله السعدي وقناة SSC 7 بصوت المعلق عبدالله الحربي في السعودية.

هنــا الريــاض .. هنـــا المـ👑ـلك بحضور سعادة عبدالله العجلة رئيس شركة الشارقة لكرة القدم؛ فريقنا يُكمل جاهزيته لبدء مشواره الآسيوي بمواجهة فريق الهلال السعودي ضمن الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات #نادي_الشارقة #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/Wvrwdtth0w — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) April 7, 2022

تاريخ المواجهات

يتقابل الفريقان بعد غياب 18 عاما منذ أن لعب الهلال ضد الشارقة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا عام 2004.

وتعادل الفريقان دون أهداف في السعودية يوم 25 فبراير 2004 ثم فاز الشارقة بنتيجة 5-2 في الإمارات يوم 18 مايو من نفس العام.

وسجل للشارقة سعيد الكاس ونواف مبارك وعبدالعزيز محمد بجانب ثنائية أندرسو بينما أحرز للهلال سامي الجابر وعبد الله الشريدة.

وسبق أن واجه الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال منافسه الشارقة مرتين وفاز بهما حين كان مدربا للنصر الإماراتي كما أن الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة لعب ضد الهلال 8 مرات فاز مرتين وخسر مثلها وتعادل 4 مرات.

أسلحة الهلال

يتطلع الهلال لتدشين بداية قوية في مشواره الآسيوي للحفاظ على لقب دوري الأبطال الذي حققه في النسخة الأخيرة.

وقال الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للهلال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه يدرك جيدا مدى صعوبة اللقاء ضد الشارقة أحد أفضل الفرق الإماراتية وهو منافس جيد يملك إمكانيات عالية.

وأوضح دياز أن فريقه يعاني فترة ضغط وتوالي مباريات وهو ما يؤدي إلى بعض الغيابات المؤثرة على رأسها سالم الدوسري بخلاف إصابة أندريه كاريلو بجانب أوديون إيغالو.

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ويراهن دياز على طريقة 4-3-3 بوجود حارس المرمى عبدالله المعيوف وأمامه رباعي خط الدفاع علي آل بليهي وجانج هيون سو ومحمد البريك وياسر الشهراني.

ويقود خط الوسط محمد كنو وبجواره سلمان الفرج ومصعب الجوير، بينما يقود خط الهجوم ماتياس بيريرا وميشيل ديلغادو والقناص موسى ماريغا.

وقال طارق العشري مدرب الشعب الإماراتي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن الهلال لديه غيابات مؤثرة ستفرض نفسها على الواقع الهجومي خاصة سالم الدوسري وإيغالو.

وأوضح أن الهلال لديه مدرب قدير وهو رامون دياز الذي يجيد التوازن بين الدفاع والهجوم ومحاولة تنظيم الهجمات في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن وجود ماريغا مع الثنائي بيريرا وديلغادو سيكون إضافة قوية لهجوم الهلال ولكن عدم تجانس الثلاثي قد يكون أزمة أمام دياز.

أوراق الشارقة

يتسلح فريق الشارقة بخبرات مدربه الروماني كوزمين أولاريو الذي سبقت له قيادة شباب الأهلي دبي إلى نهائي دوري الأبطال عام 2015.

وقال كوزمين في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن المواجهة في غاية الصعوبة أمام حامل اللقب وبالتالي يجب أن يلعب الشارقة بذكاء ولا يترك المساحات للاعبي الهلال.

وأوضح أن فريقه يملك مجموعة مميزة من اللاعبين ولكنهم بحاجة لكسب المزيد من الخبرات بتوالي المشاركات القارية مؤكداً أنه يسعى لعبور دور المجموعات بالبطولة.

ويغيب عن الشارقة لاعبه عبدالله غانم ، ويعتمد الفريق على تشكيلة تضم حارس المرمى عادل الحوسني وأمامه رباعي خط الدفاع شاهين عبدالرحمن وسالم سلطان وخالد الظنحاني والحسن صالح.

ويقود خط الوسط محمد عبدالباسط وبجواره ماجد راشد وعلى الأطراف بيرنارد دوراتي وسيف راشد مع ثنائي الهجوم بن مالانغو وكايو لوكاس.

وقال طارق العشري: ”الشارقة فريق منظم وبصمات كوزمين واضحة، لكن مباراة الهلال ستكون اختبارا حقيقيا لقوة الفريق“.

وأضاف: ”بن مالانغو مهاجم سريع ومتحرك وكايو أيضا لاعب موهوب، لكن قوة دفاع الشارقة ستكون معيارا مهما في هذه المواجهة المرتقبة“.