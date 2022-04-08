الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الوحدات ضد الفيصلي في دوري أبطال آسيا

يخوض الوحدات الأردني مواجهة قوية مساء اليوم الجمعة، أمام الفيصلي السعودي ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتقام أيضا مواجهة أخرى في المجموعة نفسها تجمع بين السد القطري وناساف كارشي الأوزبكي في وقت سابق مساء اليوم الجمعة.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الوحدات الأردني والفيصلي السعودي في دوري أبطال آسيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية الساعة 23:15 بتوقيت الأردن والسعودية.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس AFC1 بصوت المعلق أحمد البلوشي وقناة الكأس 7 بصوت المعلق أحمد المعمري وقناة أبوظبي آسيا في الإمارات بصوت المعلق حازم عبد السلام وقناة SSC 3 في السعودية بصوت المعلق راشد الدوسري.

ماذا يقول التاريخ؟

لم يتقابل الفريقان في أي مناسبة رسمية أو ودية من قبل.. حيث يخوض الفيصلي بطولة دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.

ويخوض الوحدات منافسات دوري الأبطال للمرة الثامنة في تاريخه، ويلعب بمرحلة المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

أسلحة الوحدات

يطمع الوحدات في تقديم بداية مميزة بمشواره بمرحلة المجموعات، خاصة أن الفريق حاول التطور وتحسين بعض أموره الفنية مع رحيل البرتغالي جورفان فييرا وتعيين رائد عساف مدربا للفريق.

وقال عساف في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إنه واثق تماما في قدرات لاعبي الوحدات رغم توليه المهمة قبل المباراة بحوالي أسبوع، ولكنه متفاءل بتحقيق نتيجة طيبة.

وأشار إلى أن ضربة البداية في أي بطولة دائما تكون صعبة ولها حسابات خاصة.

ومن المرجح أن يبدأ الوحدات مباراة الفيصلي بتشكيلة تضم حارس المرمى أحمد عبدالستار، وأمامه طارق خطاب ومهند خيرالله ومحمد أبوحشيش وفراس شلباية في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط كلارنس وبجواره أحمد سمير وفادي عوض وأحمد إلياس، بجانب ثنائي الهجوم منذر أبو عمارة ومحمد أنس.

أوراق الفيصلي

يتطلع الفيصلي لكتابة التاريخ وتحقيق الفوز الأول في دوري الأبطال في ظل مشاركته للمرة الأولى.

وقال اليوناني مارينوس أوزونيدس المدير الفني للفيصلي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن الوحدات يملك خبرة أكثر من الفيصلي ولكن لديه الثقة والإيمان بالقدرة على تحقيق أداء جيد.

وأوضح أن الفيصلي يدخل منافسات دوري الأبطال بهدف التقدم في البطولة والعبور من دور المجموعات، مؤكدا أن البداية ستكون مهمة وصعبة.

ويعتمد الفيصلي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى مصطفى ملائكة، وأمامه رباعي الدفاع حسين قاسم وصالح القميزي وعبدالعزيز مبارك وأحمد عسيري.

ويقود خط الوسط مارتن بويلي وروسي سيلفا وعبدالرحمن الدوسري بجانب هشام فايق وإسماعيل سيلفا، مع المهاجم جوليو تافاريس.

وقال محمد عمر مدرب الوحدات الأردني الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن الوحدات يملك طموحا كبيرا للظهور بصورة مختلفة في دوري الأبطال والعبور إلى دور الستة عشر.

وأوضح أن الوحدات أمامه فرصة مهمة وغالية لتقديم بداية قوية، خاصة أن الفيصلي فريق ليس من أندية القمة بالدوري السعودي وبالتالي الكفة تبدو متوازنة.

وأشار إلى أن الفيصلي يراهن على تألق نجومه الأجانب خاصة المهاجم جوليو تافاريس من أجل هز شباك الوحدات ووضع الفريق الأردني تحت الضغط.