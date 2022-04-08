وليد الفراج: ممكن تمشي رئيس ولا تمشي تاوامبا (فيديو)

أبدى الإعلامي السعودي وليد الفراج إعجابه الشديد بالمهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا لاعب نادي التعاون بعد هدفيه في فوز التعاون 2/1 على الدحيل القطري في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا.

وقال الفراج في برنامج ”أكشن مع وليد“: ”إيش هذا لمسة وغمزة، كل هدف فيه لمسة، كل ما أشوف له هدف أقول هذا كيف مشي من التعاون، هذا ما يمشي“.

#وليد_الفراج: توامبا "غمزة ولمسة" .. هذا كيف مشى من #التعاون ؟ .. مع كامل الاحترام ، ممكن تمشي رئيس ولا تمشي هذا اللاعب محمد الدهش: من يستغني عن توامبا لا يفهم كرة قدم اشترك الآن وتابع على ⁦#ShahidVIP⁩#التعاون_الدحيل

⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/qhYK2KrWBC — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) April 8, 2022

وأضاف: ”هذا زيه زي عبدالرزاق حمدالله، ما فيه رئيس يمشيه ما احترامنا وتقدرينا، في نوعية من المواهب ممكن تمشي رئيس ولا تمشي لاعب“.

وتابع الفراج: أنت لو رئيس نادي وعندك لاعب مثل هذا وأنت توقع الورقة يدك ترجف“.

وقلب نادي التعاون السعودي تأخره ليحقق الفوز على الدحيل القطري 2/1، أمس الخميس، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2022.

وتقدم الدحيل عبر هدف ادميلسون جونيور في الدقيقة السابعة، قبل أن يرد التعاون بهدفين عن طريق لياندر تاوامبا مباشرة في الدقيقة 11.

وقبيل نهاية المباراة نجح ألفارو ميدران في تسجيل هدف الفوز للتعاون بالدقيقة 86، بعد عمل رائع من تاوامبا وسط فرحة عارمة للاعبي الفريق السعودي.

وكان محمد القاسم حينما كان رئيسا لنادي التعاون، قرر عدم استمرار الكاميروني لياندر تاوامبا، ولكن بعد رحيله عن رئاسة النادي، قررت الإدارة الجديدة بقاء اللاعب مع الفريق وتجديد عقده.

وفي مارس الماضي قال وليد الفراج: ”تاوامبا، تاوامبا، تاوامبا، أنا ماني فاهم مع احترامي وتقديري محمد القاسم شلون مشى تاوامبا، شلون جاه قلب يمشي تاوامبا في ذيك المرحلة، شيء عجيب“.

وانتقل تاوامبا، البالغ من العمر 32 عاما، إلى التعاون في 2018، وسجل الموسم الحالي 15 هدفا في الدوري السعودي يحتل بها المركز الثاني في ترتيب هدافي المسابقة.

ومن المقرر أن يلعب التعاون مع باختاكور الأوزبكي ثم مع سباهان أصفهان مرتين، ثم مع الدحيل وأخيرا مع باختاكور في المباريات الخميس المتبقية في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

واحتل التعاون المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي الموسم الماضي، وحصد 47 نقطة من 30 مباراة وخسر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2/3 أمام الفيصلي.