نادي النصر يعلن إصابة فينسنت أبوبكر بفيروس كورونا

أعلن نادي النصر السعودي اليوم الجمعة، إصابة مهاجمه الكاميروني فينسنت أبوبكر بفيروس كورونا المستجد.

وكتب النصر عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”أثبتت الفحوصات تعرض نجم النصر والمنتخب الكاميروني فينسنت أبوبكر للإصابة بفيروس كورونا، وسوف يعود اللاعب للمملكة فور شفائه، متمنين له الشفاء العاجل“.

أثبتت الفحوصات تعرض نجم #النصر والمنتخب الكاميروني ڤينسنت ابو بكر للإصابة بفايروس كورونا

و سوف يعود اللاعب للمملكة فور شفائه 🙏 متمنين له الشفاء العاجل 💛 pic.twitter.com/p0Dktaxt4r — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 8, 2022

وسجل فينسنت أبوبكر 9 أهداف مع النصر في الدوري السعودي الموسم الحالي.

ووقع فينسنت أبوبكر 8 أهداف مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، توجته بلقب هداف البطولة، واحتل منتخب بلاده المركز الثالث.

وتتبقى 5 مباريات للنصر في الدوري السعودي حيث سيلعب في مايو المقبل مع الشباب والرائد والأهلي والحزم والفتح.

مطلوب في الدوري الإيطالي

وقبل أيام كشفت تقارير إعلامية، أن أحد الأندية الإيطالية يرغب بشراء عقد الكاميروني فينسنت أبوبكر محترف نادي النصر السعودي.

وقال الصحفي الإيطالي ”رودي غاليتي“، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“ عبر حسابه على موقع ”تويتر“، إن النادي الإيطالي اتصل بوكيل أعمال اللاعب لشراء عقده خلال الموسم المقبل. ولم يكشف الصحفي الإيطالي عن هوية النادي الذي يرغب في التعاقد مع المهاجم الكاميروني.

وترددت أنباء، خلال الفترة الماضية، عن رغبة فينسنت أبوبكر بالرحيل عن نادي النصر، نهاية الموسم الحالي، لعدم شعوره بالراحة مع النصر.

وكانت تقارير صحفية تركية كشفت منذ أيام أن فينسنت أبوبكر تواصل مع إدارة نادي بشكتاش، من أجل العودة مجددًا للفريق.

وانضم فينسنت أبوبكر، البالغ من العمر 30 عامًا، لصفوف النصر، منذ صيف 2021، قادمًا من بشكتاش التركي، بعقد مدته 3 سنوات.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويملك العميد 60 نقطة من 25 مباراة، ويتقدم بـ11 نقطة عن الهلال الذي لعب 23 مباراة، مقابل 48 نقطة من 25 مباراة للنصر في المركز الثالث.