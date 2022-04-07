دوري أبطال آسيا.. التعاون يقلب الطاولة على الدحيل ويخطف 3 نقاط ثمينة (فيديو)

قلب نادي التعاون السعودي تأخره ليحقق الفوز على الدحيل القطري 2-1، يوم الخميس، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2022.

تقدم الدحيل عبر هدف ادميلسون جونيور في الدقيقة السابعة، قبل أن يرد التعاون بهدفين عن طريق لياندر تاوامبا مباشرة في الدقيقة 11.

وقبيل نهاية المباراة نجح ألفارو ميدران في تسجيل هدف الفوز للتعاون بالدقيقة 86، وسط فرحة عارمة للاعبي الفريق السعودي.

⚽️ هدف فريق التعاون 2-1

عندما تكون التمريرة أجمل من الهدف#دوري_ابطال_اسيا #الدحيل_التعاون pic.twitter.com/0yl1w076Ri — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 7, 2022

ريمونتادا سيباهان الإيراني أمام باختاكور الأوزبكي

وعوض سيباهان الإيراني تأخره بهدف إلى فوز كبير 3-1 على باختاكور الأوزبكي، في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم في مدينة بريدة السعودية، اليوم الخميس.

افتتح دراغان سيران التسجيل، وسجل هدف باختاكور الوحيد في الدقيقة 28 بتسديدة أرضية من داخل منطة الجزاء، لكن سيباهان سجل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني.

وأحرز شهريار موغانلو هدفين متتاليين في الدقيقتين 49 و55، قبل أن يختتم محمد رضا حسيني الثلاثية في الدقيقة 70 بتسديدة رائعة من الناحية اليسرى داخل منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة للمرمى.

وتقام الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأحد المقبل، حيث يلتقي التعاون مع باختاكور والدحيل مع سيباهان.

ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في المجموعات الخمس، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني.

وتتأهل ثمانية أندية من الغرب إلى دور الـ16 مع ثمانية أندية أخرى من خمس مجموعات يمثلون منطقة الشرق.

وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة الرابعة:

وتصدر سيباهان ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام التعاون، في حين بقي رصيد الدحيل وباختاكور خالياً من النقاط.