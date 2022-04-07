منظمة العفو الدولية تنتقد العمل القسري لحراس الأمن في منشآت كأس العالم بقطر

قال تقرير جديد صادر عن منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إن حراس الأمن في قطر يعملون في ظروف ”ترقى إلى مستوى العمل القسري“، بما في ذلك في مشاريع مرتبطة بكأس العالم 2022، وذلك بعد أقل من أسبوع واحد من سحب قرعة أول مونديال في الوطن العربي والشرق الأوسط.

إلغاء معسكر منتخب السويد في قطر بسبب مخاوف حول حقوق عمال كأس العالم https://t.co/Wy9QABmNcl pic.twitter.com/HCJ0byT2II — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 8, 2021

ففي تقريرها الجديد الذي يحمل عنوان ”يظنّون أننا آلات“، وثقت المنظمة تجارب 34 موظفًا يعملون حاليًا أو سبق أن عملوا في ثماني شركات أمنية خاصة في قطر.

وتحدث حراس الأمن، وجميعهم من العمال الأجانب، عن ظروف العمل بشكل روتيني 12 ساعة في اليوم – سبعة أيام في الأسبوع – وغالبًا لشهور أو حتى لسنوات متتالية من دون يوم إجازة.

وقال معظمهم إنَّ أصحاب العمل رفضوا احترام حق يوم العطلة الأسبوعي الذي يفرضه القانون القطري، وإنَّ العمال الذين يأخذون يوم إجازتهم من دون موافقة مسبقة يواجهون عقوبة الخصم من أجورهم بشكل تعسفي. وشبّه أحدهم عامه الأول في قطر بـ ”صراع البقاء للأقوى“.

معالجة قضايا العمال

شرعت قطر في عام 2017 في تنفيذ أجندة واعدة لمعالجة قضايا العمل وذلك بعد انتقادات كثيرة. وأدخلت إصلاحات قانونية مهمة بما في ذلك إقرار حد أدنى جديد للأجور وتحسين الوصول إلى العدالة، وألغت جوانب رئيسية من نظام الكفالة. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل فعّال. علاوة على ذلك، فإن العديد من الانتهاكات التي وثقتها منظمة العفو الدولية هي انتهاكات للقوانين واللوائح القطرية التي سبقت هذه الإصلاحات.

وقال ستيفن كوكبيرن، رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية: ”يمكن إرجاع كافة الانتهاكات التي اكتشفناها إلى الاختلال الهائل في ميزان القوى القائم بين أصحاب العمل والعمال الأجانب في قطر، مما يشير إلى أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في تطبيق السلطات لقوانين العمل. كان العديد من حراس الأمن الذين تحدثنا إليهم يعلمون أنَّ أصحاب عملهم يخالفون القانون لكنهم لم يستطيعوا تحديهم. ظلّ العمال المنهكون بدنيًا وعاطفيًا يعملون في أماكن عملهم تحت التهديد بالعقوبات المالية، أو أسوأ من ذلك، إنهاء عقدهم أو ترحيلهم“.

وأضاف: ”بالرغم من التقدم الذي أحرزته قطر في السنوات الأخيرة، تشير أبحاثنا إلى أن الانتهاكات في قطاع خدمات الأمن الخاص، والتي سيزداد الطلب عليها خلال فعاليات كأس العالم، لا تزال ممنهجة وهيكلية، كما لا يزال أصحاب العمل يستغلون عمالهم على مرأى من الجميع، ويجب على السلطات القطرية اتخاذ تدابير عاجلة لحماية العمال ومحاسبة منتهكي حقوقهم“.

النرويج تهدد بمقاطعة كأس العالم 2022 في قطر بسبب حقوق العمال https://t.co/3Jflg6FXXO pic.twitter.com/iLCYMAezxu — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 13, 2021

وتدعو منظمة العفو الدولية قطر إلى التحقيق بشكل عاجل في الانتهاكات في قطاع الأمن الخاص، ونشر النتائج، وتقديم الإنصاف للعمال، بما في ذلك ضمان حصولهم على قسط كافٍ من الإجازات والأجور. على قطر أيضًا نشر خطة عمل مفصلة للتصدي بفعالية لممارسات العمل القسري في هذا القطاع.

انتهاكات في مواقع كأس العالم

أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 34 حارسًا من حراس الأمن الحاليين أو السابقين ومشرفين وضباط أمن وسلامة، بين أبريل/نيسان 2021 وفبراير/شباط 2022. واستندت إلى بحث سابق في عامَي 2017 و2018 عندما قابلت المنظمة 25 حارسًا من شركة أمنية واحدة. ويشير توافق شهاداتهم، على اختلاف الشركات التي عملوا بها، إلى أنَّ الانتهاكات التي واجهوها ممنهجة، لا حوادث فردية.

عمل الـ 34 الذين تمت مقابلتهم في التقرير لصالح ثماني شركات خاصة مختلفة تقدّم خدمات لمواقع مثل الوزارات وملاعب كرة القدم، فضلاً عن مشاريع البنية التحتية الأخرى التي ستكون ضرورية لبطولة كأس العالم 2022، مثل الفنادق وقطاع النقل والمرافق الرياضية. قدّمت ثلاث شركات منها على الأقل الأمن لبطولات الفيفا، بما فيها كأس العالم للأندية 2020 (المؤجلة حتى عام 2021) وكأس العرب 2021.

وفي 2020، تعهد الفيفا واللجنة العليا للمشاريع والإرث“ اللجنة المنظمة للبطولة“ ببذل المزيد من الجهود لتحسين ظروف العمل والمعيشة للأشخاص العاملين في قطاعَي الخدمات والضيافة في قطر. توسّع نطاق المعايير العمالية المحسّنة لتشمل مزوّدي الخدمات في كأس العالم، وشرعت الهيئات بإطلاق مبادرات أخرى، خصوصًا لموظّفي الفنادق، لكنّ هذه الوعود لم تتحقق بالكامل بعد في قطاع الأمن، كما يوضح تقرير منظمة العفو الدولية.

ومنذ عام 2017، طبقت قطر قيوداً على العمل في الهواء الطلق خلال الأشهر التي تسجّل أعلى درجات الحرارة. وفي عام 2021، تم تمديد ساعات العمل الصيفية المحظورة ومنح العمال الأجانب الحق في التوقف عن العمل إذا كانوا يعتقدون أن الحرارة تهدد صحتهم، لكن أبحاث منظمة العفو الدولية تظهر أنه يجب على السلطات أن تفعل المزيد لإنفاذ تدابير الحماية للعاملين في الهواء الطلق، بمن في ذلك العاملون في قطاع الأمن.

دور الفيفا

لم يجدد الفيفا واللجنة العليا للبطولة عقود شركتين من الشركات الثلاث التي كانت توفر الأمن لمواقع كأس العالم، وبلّغا عنهما وزارة العمل، بعد أن عثرت الهيئتان على أدلة بأنفسهما على بعض الأمور التي وثقتها منظمة العفو الدولية.

ومع ذلك، لم تقدم أي من الهيئتين تفاصيل كافية لتقييم ما إذا كان فك الارتباط قد تم تنفيذه بمسؤولية وشفافية وكملاذ أخير. كما يشير بحث منظمة العفو الدولية إلى أن كلاً من الفيفا واللجنة العليا كان يجب أنّ يكونا على دراية باحتمال وقوع انتهاكات في وقت مبكر بكثير.

ولم يتّبع الفيفا ولا اللجنة الممارسات الخاصة بالعناية الواجبة قبل التعاقد مع الشركات، وقد ضاعفا هذا الفشل من خلال عدم تحديد الانتهاكات ومعالجتها في الوقت المناسب. نتيجة لذلك، استفادت كلتا الهيئتين من خدمات هذه الشركات بينما كانت تحدث الانتهاكات، وتقع على عاتقهما مسؤولية توفير أو التعاون في توفير التعويض للعمال الذين تعرضوا لانتهاكات بحقهم أثناء إرسالهم للعمل في المواقع والأحداث المتعلقة بكأس العالم.

وقال ستيفن كوكبيرن: ”مع اقتراب موعد كأس العالم في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، يجب على الفيفا التركيز على بذل المزيد من الجهود لمنع الانتهاكات في قطاع الأمن الخاص المحفوف بالمخاطر بطبيعته، أو رؤية سجل البطولة يُلطخ بمزيد من الانتهاكات.

“على نطاق أوسع، يتعين على الفيفا أيضاً استخدام نفوذه للضغط على قطر من أجل تنفيذ إصلاحاتها وإنفاذ قوانينها بشكل أفضل. الوقت ينفد بسرعة، إذا لم يتم وضع ممارسات أفضل الآن، فستستمر الانتهاكات لفترة طويلة بعد عودة المشجعين إلى منازلهم”.