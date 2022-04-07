إحصائية: مكافآت دوري أبطال آسيا تتجاوز 41 مليون دولار

كشفت تقارير صحفية سعودية أن المكافآت والجوائز المالية لنسخة 2022 من دوري أبطال آسيا ستتجاوز 41 مليون دولار.

ونشرت صحيفة ”الاقتصادية“ السعودية إحصائية قالت فيها إن المكافآت ستكون بواقع 33.6 مليون دولار للأندية المشاركة، إضافة إلى جائزة حامل اللقب والوصيف إضافة إلى أكثر من 7.4 مليون دولار.

وسيتم توزيع تلك المكافآت على الاتحادات المستضيفة للمجموعات، كتكاليف الاستضافة.

وكانت قيمة الاستضافة لدور المجموعات 550 ألف دولار، الموسم الماضي تم رفعها إلى مليون دولار.

وقسم الاتحاد الآسيوي الجوائز والمكافآت المالية إلى أربع فئات، هي: إعانات السفر، مكافآت الأداء، مكافآت المشاركة، والجوائز المالية للمباراة النهائية.

وجاءت عملية توزيع المكافآت كالتالي:

بدل السفر في المرحلة الأولى والإقصائية 30 ألف دولار، دور المجموعات 45 ألف دولار لمرة واحدة فقط بعد نهاية الدور.

دور الـ16 أول أدوار الحسم 45 ألف دولار، ربع النهائي 45 ألف دولار، قبل النهائي 45 ألف دولار، وطرفي النهائي 90 ألف دولار.

كما يمنح الاتحاد الآسيوي مبلغ 50 ألف دولار عن كل فوز ضمن مكافأة الأداء، عشرة آلاف دولار عن أي تعادل، إضافة إلى مكافأة تبلغ 100 ألف دولار لبلوغ دور الـ16، مبلغ 150 ألفا لبلوغ ربع النهائي، 250 ألفا لبلوغ قبل النهائي، وأربعة ملايين دولار للبطل، ومليوني دولار للوصيف.