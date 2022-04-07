ماوريسيو ناصيف: تاليسكا تسلم جميع رواتبه مع النصر ولا يمكنه فسخ العقد من طرف واحد

كشفت تقارير صحفية أن البرازيلي ماوريسيو ناصيف مفاوض نادي النصر السعودي في صفقة انتقال مواطنه لاعب الفريق أندرسون تاليسكا، صرّح أن الأخبار التي ترددت حول خروج اللاعب نهاية الموسم غير صحيحة.

وأوضح ناصيف لصحيفة ”الرياضية“: ”تاليسكا تسلم جميع رواتبه مع النصر ولا توجد لديه متأخرات تسمح برحيله أو فسخ العقد من طرف واحد، وجميع الأخبار التي تتداول الآن غير صحيحة، وهو مستمر مع النادي“.

🚨 تاليسكا " أخبار رحيلي مغلوطة ، سأبقى في النصر وسأسجل التاريخ هنا ." pic.twitter.com/YiPkcjgbbO — كورة | #النصر 🦁 (@9NFCBALL) April 6, 2022

وقال ماوريسيو: ”من يريد التعاقد مع تاليسكا عليه مخاطبة نادي النصر فهو الذى يملك عقد اللاعب الدولي السابق، بل إن تاليسكا يتمنى أن يصبح فريقه قوي في الموسم المقبل كي يحقق معه البطولات“.

واختتم البرازيلي حديثه قائلا: ”تاليسكا لاعب محترف، جاء إلى النصر لتحقيق البطولات خلال مسيرته مع الفريق التي بدأت منذ الموسم الجاري“.

ونفى ماوريسيو ناصيف الذي قاد تاليسكا إلى النصر جميع الأخبار التي تم تداولها الفترة الماضية عن خروج تاليسكا من النصر في نهاية الموسم الجاري، وعودته إلى ناديه السابق بشكتاش التركي.

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ولعب تاليسكا لبشكتاش موسمين، حيث قدم مع بشكتاش خلال هذه الفترة 37 هدفا، و 14 تمريرة حاسمة في 80 مباراة.

وأمس الأربعاء، حسم البرازيلي آندرسون تاليسكا محترف نادي النصر، حقيقة الأنباء المتداولة عن رغبته في الرحيل عن فريقه.

وتحدث أندرسون تاليسكا، عبر مقطع فيديو على :تويتر“، قال فيه: ”أخبار رحيلي عن النصر جميعها مغلوطة، وغير صحيحة“، ووأضاف المهاجم البرازيلي، قائلا: ”أنا هنا لسنوات طويلة، وسأصنع التاريخ مع نادي النصر“.

وينتهي عقد تاليسكا البالغ من العمر 28 عاما، مع النصر في يونيو 2024، حيث انضم إلى العالمي في 2021، قادما من غوانزو إيفرغراند، بعقد مدته 3 سنوات.

ويقدر راتب المهاجم البرازيلي مع النصر 8 ملايين يورو، وتبلغ القيمة السوقية الحالية لتاليسكا 11.5 مليون يورو، بحسب موقع ترانسفير ماركت.

ونجح أندرسون تاليسكا في تقديم أداء متميز مع النصر، حيث تمكن من المساهمة في 17 هدفا خلال 24 مباراة خاضها بجميع المسابقات.

ويحتل نادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 48 نقطة ،كما ودع بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين.