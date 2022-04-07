غياب إيغالو عن مباراة الهلال ضد الشارقة في دوري أبطال آسيا

كشفت وسائل إعلام سعودية، اليوم الخميس، عن غياب المهاجم النيجيري أوديون إيغالو نجم نادي الهلال أمام منافسه الشارقة الإماراتي، التي من المقرر أن تقام غدا الجمعة، في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وكتب الإعلامي حمود القحطاني الذي يعمل في صحيفة ”الرياض“ عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”من المنتظر بأن يعلن الهلال، اليوم، مشاركة أو استبعاد إيغالو أمام الشارقة غدا بسبب الإنفلونزا“.

وأضاف: ”غير صحيح انتشار خبر إصابة إيغالو بفيروس كورونا ولله الحمد بسيطه بإذن الله وراجع الهداف الكبير“.

في حين كتب خالد العمار الذي يعمل في صحيفة ”الرياض“ أيضا: ”استبعاد المهاجم أوديون إيغالو عن مواجهة الشارقة، يوم غد الجمعة“.

ويتصدر إيغالو ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 19 هدفا بواقع 7 مع الهلال و12 مع الشباب، ويتقدم بــ4 أهداف عن ليندر تاوامبا ورومارينيو لاعبي التعاون والاتحاد.

وانتقل إيغالو، البالغ من العمر 32 عاما، من الشباب إلى الهلال في يناير الماضي.

ومن المقرر أن يواجه الهلال بطل الدوري السعودي الموسم الماضي منافسه الشارقة، غدا الجمعة، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

وسبق أن تواجه الهلال والشارقة في دوري أبطال آسيا العام 2004، وتعادلا سلبيا في السعودية، قبل أن يفوز الشارقة 5/2 في الإياب.

وتضم المجموعة الأولى الهلال والشارقة والريان القطري واستقلال دوشنبه الطاجكي.

وتقام جميع مباريات المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا بنظام التجمع في العاصمة السعودية الرياض.

وسيلعب الهلال مع الشارقة، ثم الريان ثم استقلال دوشنبه مرتين، ثم الشارقة وأخيرا الريان.

أما الشارقة فبعد مواجهة الهلال سيلاقي استقلال دوشنبه ثم الريان مرتين، ثم الهلال مجددا وأخيرا استقلال دوشنبه.

ونال الهلال لقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي بعد الفوز 2/0 على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في المباراة النهائية في نوفمبر الماضي.

وكان هذا اللقب الرابع للهلال في دوري أبطال آسيا، وهو أكثر ناد تتويجا بلقب المسابقة.

تعليق إيغالو

وقبل أيام علق إيغالو على انتقاله للهلال وقال في تصريحات لبرنامج ”أكشن مع وليد“: ”مستمتع وسعيد بتواجدي مع الهلال، لم أخسر أي مباراة منذ انضمامي له، والفريق يقدم أداء رائعا والجماهير رائعة، ومستمتع بكل هذه التفاصيل، وأتمنى الاستمرار بالانتصارات مع الهلال“.

وأضاف: ”الهلال فريق الانتصارات وحقق بطولات لسنوات وهو بطل آسيا الأول، وهو رائع، وبالنسبة لي هو أكبر فريق آسيوي ويبحث دائما عن الفوز، وكذلك الشباب فريق جيد وكبير، لكن الهلال دائما يريد الفوز وينافس على كل البطولات“.

وتابع إيغالو: ”لم أكن لأفسخ عقدي مع الشباب بسبب تأخر مستحقاتي المالية ولو أردت ذلك لفسخت عقدي عندما تأخر راتبي 4 أشهر، واحترمت عقدي وقدمت أفضل ما لدي، حتى لو لم أكن أستلم راتبي حينها؛ لأنني لاعب محترف ولا يمكن أن أضع المال عائقا أمام أداء واجباتي“.