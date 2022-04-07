دوري أبطال آسيا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراتي الدحيل ضد التعاون وشباب الأهلي مع أهال

تنطلق اليوم الخميس منافسات مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لنسخة الموسم الحالي 2021 – 2022.

وتقام اليوم الخميس منافسات الجولة الأولى للمجموعتين الثالثة والرابعة بمواجهات مثيرة على رأسها الصدام العربي بين الدحيل القطري والتعاون السعودي بجانب اللقاء المثير الذي يجمع بين أهال بطل تركمانستان وشباب الأهلي دبي الإماراتي.

وتسلط (إرم نيوز) في التقرير التالي الضوء على أبرز ملامح مواجهتي الدحيل ضد التعاون وأهال وشباب الأهلي دبي..

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مواجهة الدحيل القطري والتعاون السعودي على ملعب (مدينة الملك عبد الله الرياضية) في منطقة بريدة بالمملكة العربية السعودية ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتنطلق المباراة في الساعة الحادية عشرة والربع مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية وأيضاً بتوقيت قطر.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس AFC بصوت المعلق رؤوف خليف خارج (الإمارات والسعودية والعراق) وقناة الكأس 5 بصوت المعلق خليل البلوشي خارج (الإمارات والسعودية والعراق) وأبوظبي الرياضية آسيا 2 بصوت المعلق محمد الشامسي في الإمارات.

وتذاع أيضاً عبر قناة دبي الرياضية آسيا 2 بصوت المعلق أحمد العبيدلي في الإمارات وقناة SSC7 بصوت المعلق عبد الله الغامدي في السعودية.

وتقام مباراة أهال التركماني وشباب الأهلي دبي الإماراتي على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وتنطلق المباراة في الساعة الحادية عشرة والربع مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس AFC1 بصوت المعلق عامر الخوذيري خارج (الإمارات والسعودية والعراق) وقناة أبوظبي الرياضية آسيا 1 بصوت المعلق عامر عبد الله في الإمارات ودبي الرياضية آسيا 1 بصوت المعلق عبد الله السعدي في الإمارات.

وتذاع أيضاً عبر قناة الكأس 6 بصوت المعلق سمير اليعقوبي خارج (الإمارات والسعودية والعراق) وقناة SSC4 بصوت المعلق مشاري القرني في السعودية.

ماذا يقول التاريخ؟

تقابل التعاون ضد الدحيل في مواجهتين بمرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020، وفاز التعاون بنتيجة 2-0 سجلهما محمد السهلاوي وعبد المجيد السواط كما فاز بنتيجة 1-0 بهدف سجله ميشيل دوك.

ولم يتقابل شباب الأهلي دبي في أي مواجهة سابقة ضد أهال بطل تركمانستان.

ويشارك التعاون للمرة الثالثة في تاريخه بدوري أبطال آسيا، وودع دور المجموعات في نسخة 2017 ثم تخطى دور المجموعات في نسخة 2020 وودع على يد النصر السعودي في دور الستة عشر.

ويشارك الدحيل للمرة الحادية عشرة في دوري الأبطال، ولم يغب منذ عام 2012 عن البطولة القارية.

وكانت أفضل نتيجة للدحيل بلوغ دور الثمانية لدوري الأبطال في نسخ 2013 وودع على يد جوانجزو الصيني و2015 وودع على يد الهلال السعودي و2018 على يد بيرسبوليس الإيراني.

ويشارك أهال التركماني لأول مرة في دوري الأبطال بينما يشارك شباب الأهلي دبي للمرة التاسعة بالبطولة القارية منذ عام 2005.

وكانت أفضل نتيجة لشباب الأهلي دبي الوصول للمباراة النهائية عام 2015 وخسر أمام جوانجزو الصيني.

الدحيل ضد التعاون

تدور مواجهة مثيرة بين الدحيل والتعاون في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة.

ويقود الدحيل مدربه الجديد الأرجنتيني هيرنان كريسبو صاحب التاريخ الطويل في الملاعب كنجم للعديد من الأندية الأوروبية على رأسها تشيلسي الإنجليزي وإنتر الإيطالي كما أنه عمل مدرباً لفريق الشباب بنادي بارما الإيطالي بجانب فريق بانفيلد الأرجنتيني وساو باولو البرازيلي.

وقال كريسبو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:“ أتمنى مساعدة الدحيل بخبراتي كلاعب وكمدرب من أجل التأهل رسمياً وتخطي مرحلة المجموعات“.

وأضاف:“ جاهزون لخوض منافسات البطولة ولدينا عناصر مميزة تستطيع صناعة الفارق“.

ومن المنتظر أن يعتمد الدحيل على تشكيلته التي تضم حارس المرمى صلاح زكريا وأمامه محمد موسى وتوبي ألديرفايلد ومحمد علاء وسلطان البريك في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط نام تي هي وبجواره فرجاني ساسي وأمامهما إدميلسون جونيور وعلى الأطراف إسماعيل محمد وعبد الرحمن محمد فهمي مع المهاجم مايكل أولونجا.

ويبحث التعاون عن بداية قوية في دور المجموعات بقيادة مدربه الهولندي جون فان دين بروم الذي يخوض أيضاً مباراته الأولى مع الفريق مثل كريسبو.

وسبق أن تولى دين بروم قيادة أندرلخت وجينك في بلجيكا وأوتريخت وألكمار وفيتسه أرنهيم وأدو دين هاج وفريق الشباب بنادي أياكس في هولندا.

وقال دين بروم في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن أمامه فرصة للتعرف على قدرات الفريق وكتابة التاريخ وتقديم انطباع جيد عن الفريق وعن الكرة السعودية عموماً.

وأشار إلى أن اللعب في منطقة بريدة ووسط جماهير الفريق أمر رائع يمنحه ميزة مهمة في سباق دور المجموعات بدوري الأبطال.

ويعاني التعاون من غياب لاعبه عبد الله الخيبري للإصابة بجانب الشكوك حول جاهزية الثنائي معتز هوساوي وسليمان هزازي لإصابتهما بإجهاد في العضلة الضامة بخلاف إصابة عون السلولي بقطع في الرباط الصليبي.

ويعتمد التعاون على تشكيلة تضم حارسه البرازيلي كاسيو دوس أنجوس وأمامه رباعي الدفاع نواف الصبحي وكريستيان لوينداما ويزيد البكر وسعد يسلم.

ويقود خط الوسط ريان الموسى وبجواره طارق محمد بخلاف سميحان النابت وحسن العمري على الأطراف وفي الهجوم هزاع الهزاع ولياندرو تاوامبا.

وقال عمرو أنور مدرب الاتحاد السعودي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن اللقاء لن يكون سهلاً على الفريقين خاصة مع تعيين مدربين جديدين يبحثان عن افتتاح مسيرتهما بتحقيق الفوز.

وأوضح أن التعاون لديه ميزة إضافية بالفعل بإقامة المباراة وسط جماهيره ولكن الدحيل أيضاً يضم عددا من عناصر الخبرات وأصحاب المواهب خاصة إدميلسون وساسي.

أهال ضد شباب الأهلي دبي

يبحث شباب الأهلي دبي عن بداية قوية في مشواره بمرحلة المجموعات والفوز على أهال الذي يخوض دوري الأبطال لأول مرة في مسيرته.

وقال مهدي علي المدير الفني لفريق شباب الأهلي دبي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن هذه المباراة مهمة لأن كل فريق يريد أن يحقق الفوز في المباراة الأولى.

وأضاف:“ أتوقع مواجهة صعبة لأننا نلعب أمام فريق نمتلك معلومات قليلة عنه، ولهذا أتمنى ألا نتأثر بذلك على أرض الملعب وتحقيق الأداء المطلوب.

ومن المرجح أن يعتمد شباب الأهلي دبي على تشكيلة تضم حارس المرمى ماجد ناصر وأمامه رباعي الدفاع محمد مرزوق ويوسف جابر وعبد العزيز هيكل ووليد عباس.

ويقود خط الوسط ماجد حسن وبجواره عبد الله النقبي وأحمد نور الله ومهدي قائدي مع ثنائي الهجوم محمد جمعة وتوماس أولسن.

من جانبه، قال رافشان موهادوف المدير الفني لفريق أهال التركماني في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إنه فخور بالمشاركة الآسيوية الأولى واللعب مع كبار القارة الصفراء.

وأشار إلى أن فريقه سيقاتل للتأهل إلى المرحلة القادمة وتخطي دور المجموعات فالحظوظ متساوية بين الجميع والفرصة في الملعب.

ويعتمد رافشان على تشكيلته التي تضم حارس المرمى كميرات جوربانوف وأمامه رباعي خط الدفاع دمار باتيروف وديدار هاجيديف وعطا جيلديو وميرات همرييف.

ويقود خط الوسط بيردي هوتدييف وبجواره فرهاد أتالمزوف وبيجمرات بلاكييف وجوربان أناييف مع ثنائي الهجوم بريديميرات ريجيبوف ومردان قربانوف.

وقال طارق العشري مدرب الشعب الإماراتي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إنه يتفق تماماً مع رؤية مهدي علي للمباراة وغموض المنافس الذي يزيد صعوبة المهمة للفريق الإماراتي.

وأوضح أن شباب الأهلي دبي عليه أن يتعامل بخبراته ويستغل الرهبة المتوقعة للاعبي أهال في بداية المباراة بمحاولة تسجيل هدف مبكر يسهل المهمة.