تاليسكا يرد على أنباء رحيله عن النصر (فيديو)

حسم البرازيلي آندرسون تاليسكا محترف نادي النصر السعودي، حقيقة الأنباء المتداولة عن رغبته في الرحيل عن فريقه.

وتحدث تاليسكا، عبر مقطع فيديو على تويتر، قال فيه: ”أخبار رحيلي عن النصر جميعها مغلوطة، وغير صحيحة“.

وأضاف المهاجم البرازيلي، قائلًا: ”“أنا هنا لسنوات طويلة، وسأصنع التاريخ مع نادي النصر“.

🚨 تاليسكا " أخبار رحيلي مغلوطة ، سأبقى في النصر وسأسجل التاريخ هنا ." pic.twitter.com/YiPkcjgbbO — كورة | #النصر 🦁 (@9NFCBALL) April 6, 2022

وكانت تقارير تركية صرحت سابقًا أن هناك خلافات بين اللاعب وإدارة النصر السعودي، وأن اللاعب لديه رغبة في الرحيل لأنه ليس سعيدًا مع الفريق.

ويُقدَّر راتب المهاجم البرازيلي مع النصر بـ 8 ملايين يورو، وتبلغ القيمة السوقية الحالية لتاليسكا بحسب Transfermarkt“ 11.5″ مليون يورو.

وينتهي عقد تاليسكا، البالغ من العمر 28 عامًا، مع النصر، في يونيو 2024، حيث انضم إلى العالمي في 2021، قادمًا من غوانغجو أفرغراند، بعقد مدته 3 سنوات.

ونجح ”تاليسكا“ في تقديم العديد من الأداء المميز مع النصر، حيث تمكن من المساهمة في 17 هدفًا خلال 24 مباراة خاضها بجميع المسابقات.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس المحترفين، برصيد 48 نقطة، كما ودع بطولتي دوري أبطال آسيا، وكأس خادم الحرمين الشريفين.