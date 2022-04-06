رياضة

تاليسكا يرد على أنباء رحيله عن النصر (فيديو)
تاريخ النشر: 06 أبريل 2022 22:46 GMT
تاريخ التحديث: 06 أبريل 2022 23:35 GMT

تاليسكا يرد على أنباء رحيله عن النصر (فيديو)

حسم البرازيلي آندرسون تاليسكا محترف نادي النصر السعودي، حقيقة الأنباء المتداولة عن رغبته في الرحيل عن فريقه. وتحدث تاليسكا، عبر مقطع فيديو على تويتر، قال فيه:

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المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

حسم البرازيلي آندرسون تاليسكا محترف نادي النصر السعودي، حقيقة الأنباء المتداولة عن رغبته في الرحيل عن فريقه.

وتحدث تاليسكا، عبر مقطع فيديو على تويتر، قال فيه: ”أخبار رحيلي عن النصر جميعها مغلوطة، وغير صحيحة“.

وأضاف المهاجم البرازيلي، قائلًا: ”“أنا هنا لسنوات طويلة، وسأصنع التاريخ مع نادي النصر“.

وكانت تقارير تركية صرحت سابقًا أن هناك خلافات بين اللاعب وإدارة النصر السعودي، وأن اللاعب لديه رغبة في الرحيل لأنه ليس سعيدًا مع الفريق.

ويُقدَّر راتب المهاجم البرازيلي مع النصر بـ 8 ملايين يورو، وتبلغ القيمة السوقية الحالية لتاليسكا بحسب Transfermarkt“ 11.5″ مليون يورو.

وينتهي عقد تاليسكا، البالغ من العمر 28 عامًا، مع النصر، في يونيو 2024، حيث انضم إلى العالمي في 2021، قادمًا من غوانغجو أفرغراند، بعقد مدته 3 سنوات.

ونجح ”تاليسكا“ في تقديم العديد من الأداء المميز مع النصر، حيث تمكن من المساهمة في 17 هدفًا خلال 24 مباراة خاضها بجميع المسابقات.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس المحترفين، برصيد 48 نقطة، كما ودع بطولتي دوري أبطال آسيا، وكأس خادم الحرمين الشريفين.

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