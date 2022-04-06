موعد صدور الأحكام في قضية محمد كنو ونادي النصر

كشفت تقارير صحفية آخر التطورات بشأن قضية محمد كنو، نجم نادي الهلال السعودي، الذي دارت أزمة كبيرة بشأنه مؤخرا بعد توقيعه للغريم النصر، في الميركاتو الماضي، قبل أن يعود ويمدد عقده مع ”الزعيم“، في خطورة أثارت جدلا واسعا وقضايا بين الأطراف المتنازعة.

وكان كنو قد جدد عقده مع الهلال خلال يناير الماضي وبعد دخوله الفترة الحرة بأيام قليلة، وقد أصدر النصر بيانًا بعد ذلك أكد خلاله امتلاكه لعقد بتوقيع اللاعب وتمسكه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ له حقوقه الأدبية والمالية.

وفي تقرير لها، يوم الأربعاء، أوضحت صحيفة ”الرياضية“، أن لجنة فض المنازعات خاطبت الهلال للرد على شكوى النصر بحقه، فجاء الرد بالامتناع عن الإجابة لعدم اختصاص اللجنة ببحث القضية حاليًا والتأكيد على أن لجنة الاحتراف هي المخولة بالحديث والسؤال عن الأمر، ومن المقرر أن تخاطب الغرفة إدارة ”العالمي“ برد نظيره ”الزعيم“.

وأشارت الصحيفة إلى أن النصر تقدم بشكوى ضد الهلال يتهمه خلالها بخرق اللوائح والأنظمة وتجديد عقد اللاعب رغم علمه بتوقيعه على عقد مع النصر، فيما رد الهلال أنه لم يكن يعلم أي شيء قبل تجديد عقد كنو ولم يُبلغ بتوقيعه على عقد مع أي نادٍ.

وشددت ”الرياضية“ في تقريرها الخاص بالقضية، بالتأكيد على أن الأحكام الأولية بشأن ملف كنو ستصدر قبل نهاية أبريل الجاري، لكن المؤكد أن الأحكام النهائية لن تصدر قبل عدة أشهر خاصة إذا ما تقدم أي الناديين باستئناف لدى المحكمة الدولية الرياضية.

يذكر أنه مر على أزمة كنو والهلال والنصر حوالي شهرين، ولم يتم اتخاذ أي قرار من جانب لجنة الاحتراف بشأن تلك الأزمة حتى الآن.

#ملعب_SBC | أحمد الأمير – قانوني رياضي: لجنة الاحتراف تدخلت في قضية محمد كنو بدون أي شكوى من أحد الأطراف.. تأخر البت في القضية كان لهذا السبب…! #قناة_SBC pic.twitter.com/A8vGNNlGUr — #ملعب_SBC (@sbcsport) March 16, 2022

وكشف القانوني الرياضي أحمد الأمير، في تصريحات له مؤخرا سبب عدم اتخاذ أي قرار بإيقاف لاعب وسط الهلال خلال الفترة الماضية، قائلا: ”لجنة الاحتراف تدخلت في قضية كنو دون أي شكوى من أحد الأطراف، ولها الحق في هذا الأمر، وبالتالي لو تدخل أي طرف بشكوى رسمية بوجود مخالفة للائحة الاحتراف فسيتم إصدار قرار خلال أسبوعين“.

وأضاف: ”استغل اللاعب محمد كنو ووكيله هذا الشيء، وتقدما بدعوى أمام غرفة فض المنازعات بعدم تضمن العقد الموثق مع نادي النصر لجميع اشتراطات العقد الرسمي، الذي يوجب الاستناد إليه كعقد رسمي، وبالتالي تجنب الإيقاف خلال منافسات الموسم“.

واختتم الأمير: ”إذا تم الإيقاف للاعب لم يتم احتساب فترة الإجازة، بمعنى إذا تم إصدار القرار بين موسمين، لن يطبق الإيقاف على اللاعب“.