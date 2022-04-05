نادي الهلال يكشف تشخيص إصابة كاريلو ومدة غيابه عن الملاعب

كشف نادي الهلال السعودي أن الفحوصات الطبية التي خضع لها المحترف البيروفي ”أندري كاريلو“ أوضحت تعرضه لإصابة في الرباط الخلفي للركبة لا تستدعي تدخلًا جراحيًا.

وأضاف نادي الهلال بأن ”كاريلو“ سيخضع لبرنامج علاجي حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.

وكاريلو، الذي أصبح أحد العناصر الرئيسة في الهلال منذ عودة رامون دياز لتدريب الفريق بعدما كان مهمشًا من سلفه ليوناردو جارديم، تعرض لإصابة قوية في ركبته خلال مباراة بيرو أمام أوروغواي ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

فيما أوضحت تقارير صحفية، أن الهلال قرر إجراء ”كاريلو“ لفحص طبي ثالث، خلال الأسبوع الجاري، لرؤية مدى تطور الإصابة، مشيرة إلى أن الفحوصات السابقة حملت أخبارًا سلبية للفريق.

وأضافت أن الحديث يدور حول انتهاء موسم ”كاريلو“ مع الهلال تمامًا، مما يعني غيابه عن المباريات الـ7 المتبقية للفريق في الدوري السعودي، ونهائي كأس الملك، ودور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وهو ما يُمثل ضربة قوية لدياز ورجاله.

ومن المقرر أن يبدأ ”كاريلو“، خلال الأيام المقبلة، برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للهلال، وبالتنسيق مع الجهاز الطبي لمنتخب بيرو.

وشارك ”كاريلو“ مع الأزرق في 25 مباراة هذا الموسم، منها 19 مواجهة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ومباراتان في كأس خادم الحرمين الشريفين، و3 في كأس العالم للأندية، إضافة الى كأس السوبر السعودي.

من جهة أخرى، منح الجهاز الفني بنادي الهلال اللاعبين راحة إضافية عن مران، يوم الثلاثاء، على أن يشاركوا في تدريبات، يوم الأربعاء.