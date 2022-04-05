دراسة: معدل استمرار المدربين في الدوري السعودي لا يتجاوز 136 يوما

نشر المركز الدولي لدراسات الرياضة ”CIES“ دراسة عن المدربين في دوريات العالم تضمنت 1866 ناديا من 126 دوريا في 89 دولة، ركزت حول معدل أعمارهم وفترة استمرارهم وبلدانهم الأصلية ومسيرتهم الرياضية السابقة، إن كانوا لاعبين محترفين أم لا.

ومن ضمن الدوريات التي شملتها الدراسة الدوري السعودي الذي يتوفر على 16 ناديا و16 مدربا حاليا، لكن أغلب الأندية السعودية حتى الكبيرة غيرت مدربيها هذا الموسم.

وفي إحصائية غريبة، معدل بقاء المدرب في فريقه بالدوري السعودي لا يتجاوز 136 يوما أي 4 أشهر ونصف، بينما يصل المعدل في الدوري الإماراتي 243 يوما وفي الدوري القطري 216 يوما، ويعتبر الدوري السعودي الأضعف في آسيا ويحتل المركز قبل الأخير في الدول والدوريات التي شهدتها الدراسة في آسيا، ويتقدم فقط على أندونيسيا.

وتؤكد الدراسة أن الأندية السعودية لا تعرف الاستقرار على صعيد الإدارة الفنية وتغيير مدربيها بشكل كبير؛ وغالبا بسبب سوء النتائج.

بينما على الصعيد العالمي يتفوق الدوري الإنجليزي الممتاز بمعدل فترة استمرار للمدرب تصل لـ1066 يوما، متقدما على الدوري في هونغ كونغ بـ809 يوما، بينما لا تتجاوز المدة في الدوري الإسباني 448 يوما، وفي الدوري الألماني 276 يوما.

ويبلغ معدل عمر المدربين في الدوري السعودي الأول 51.9 سنة، بينما يتصدر الدوري الجزائري قائمة الدوريات التي تتوفر على معدل كبير لسن المدربين يبلغ 58.6 سنة، وفي الدوري الإماراتي يبلغ المعدل 52.4 سنة.

ويعتبر الفرنسي روجيه لومير، المدرب السابق للنجم الساحلي، الأكبر عمرا بـ80.7 سنة والأصغر أخيل كوتاري، مدرب نادي كينكر الهندي، ويبلغ 26 عاما.

ووفق الدراسة فأزيد من ثلث المدربين يملكون مسيرة سابقة كلاعب محترف، 42.4% منهم كانوا لاعبي وسط، و34.5% كانوا مدافعين، و19.6% مهاجمين، و3.5% حراس مرمى.

ويمثل المدربين الأجانب نسبة عالية في عدة دوريات، تبلغ 75% في الدوري السعودي والدوري الإماراتي والدوري القطري.