رياضة

رد فعل علي البليهي بعد محاكاة "ركزة العلم" في شباب البومب (فيديو)
تاريخ النشر: 05 أبريل 2022 18:47 GMT
تاريخ التحديث: 05 أبريل 2022 20:00 GMT

رد فعل علي البليهي بعد محاكاة "ركزة العلم" في شباب البومب (فيديو)

سلّط المسلسل السعودي الشهير "شباب البومب" الضوء في حلقته، اليوم الثلاثاء، على الصراع الكروي الشهير بين ناديي الهلال والنصر، من خلال بعض المواقف الكوميدية بين

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

سلّط المسلسل السعودي الشهير ”شباب البومب“ الضوء في حلقته، اليوم الثلاثاء، على الصراع الكروي الشهير بين ناديي الهلال والنصر، من خلال بعض المواقف الكوميدية بين أبطاله والذين انقسموا بين مشجعين للعالمي والزعيم.

وجاءت أبرز اللقطات حيث قام أحد أبطال المسلسل بإيقاظ زميله لكي يكشف له أن النصر وقع مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، والذي كان عليه صراع بين الناديين للتوقيع معه قبل أن يضمه ”العالمي“.

لكن بعد ذلك قام المشجع الهلالي بإغاظة زميله النصراوي بحركة ”ركزة العلم“ التي قام بها علي البليهي، مدافع الهلال، في مواجهة ”العالمي“ بمواجهة الفريقين الشهيرة بدوري أبطال آسيا، والتي شهدت بعدها اشتباكات بين اللاعبين.

كما قام علي البليهي بوضع اللقطة عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“، وبدا أنه مستمتعًا باللقطة.

كما كشفت لقطة أخرى من المسلسل الكوميدي عن مشجع يغيظ زميله الاتحادي، بخسارة ”النمور“ من الفيحاء، مساء أمس، والخروج من بطولة كأس الملك، والذي يقول له: ”هذا أكبر دليل  أنكم لا تستاهلون الدوري، وأعطاه لكم هدية جارديم، مدرب الهلال السابق“.

وتغلب الفيحاء على الاتحاد السعودي بهدف دون ردٍ في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليتأهل الفيحاء لمواجهة الهلال في النهائي.

وكان الهلال قد تغلب على الشباب بهدفين مقابل هدف وحيد في الوقت الإضافي.

يذكر أن ”شباب البومب 10“ من إخراج سمير عارف، وتأليف ورشة لكتابة النص تضم كلًا من: محمد الفهادي، وعبدالله الوليدي، وأحمد الزهراني، ويشارك في بطولته الفنانون: محمد الدوسري، ومهند الجميلي، وسلمان المقيطيب، وفيصل المسيعيد، وعبدالعزيز برناوي، والفنان القدير علي المدفع، والفنانة القديرة شفيقة يوسف، إضافة إلى مشاركة عدد من نجوم الدراما ‏السعودية والعربية، منهم: بيومي فؤاد، وخالد العجيرب، وريماس منصور، وماجد مطرب فواز، وزارا البلوشي.

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