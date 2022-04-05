رد فعل علي البليهي بعد محاكاة "ركزة العلم" في شباب البومب (فيديو)

سلّط المسلسل السعودي الشهير ”شباب البومب“ الضوء في حلقته، اليوم الثلاثاء، على الصراع الكروي الشهير بين ناديي الهلال والنصر، من خلال بعض المواقف الكوميدية بين أبطاله والذين انقسموا بين مشجعين للعالمي والزعيم.

وجاءت أبرز اللقطات حيث قام أحد أبطال المسلسل بإيقاظ زميله لكي يكشف له أن النصر وقع مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، والذي كان عليه صراع بين الناديين للتوقيع معه قبل أن يضمه ”العالمي“.

شباب البومب مسلسل عالمي صراحه ✋🏼❤️ pic.twitter.com/ZkmsHLIoQg — سهم (@siii0am) April 5, 2022

لكن بعد ذلك قام المشجع الهلالي بإغاظة زميله النصراوي بحركة ”ركزة العلم“ التي قام بها علي البليهي، مدافع الهلال، في مواجهة ”العالمي“ بمواجهة الفريقين الشهيرة بدوري أبطال آسيا، والتي شهدت بعدها اشتباكات بين اللاعبين.

كما قام علي البليهي بوضع اللقطة عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“، وبدا أنه مستمتعًا باللقطة.

علي البليهي يبدو مستمتعًا بمشاهدة حلقة شباب البومب 😂💙. pic.twitter.com/yTo79DPNaW — بيت الهلال (@baytAlhilal) April 5, 2022

كما كشفت لقطة أخرى من المسلسل الكوميدي عن مشجع يغيظ زميله الاتحادي، بخسارة ”النمور“ من الفيحاء، مساء أمس، والخروج من بطولة كأس الملك، والذي يقول له: ”هذا أكبر دليل أنكم لا تستاهلون الدوري، وأعطاه لكم هدية جارديم، مدرب الهلال السابق“.

ياساتر من باقي م طقطق عليهم حتى شباب البومب راحوا يسوون حلقة امس عشان يطقطقون عليهم 😂😂😂#الفيحاء_الاتحاد #الهلال_الشباب #كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #كأس_الملك pic.twitter.com/TbEOu3XJ9a — 💙Ahmed Alhilal 1996💙 (@ahmed969612) April 5, 2022

وتغلب الفيحاء على الاتحاد السعودي بهدف دون ردٍ في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليتأهل الفيحاء لمواجهة الهلال في النهائي.

وكان الهلال قد تغلب على الشباب بهدفين مقابل هدف وحيد في الوقت الإضافي.

يذكر أن ”شباب البومب 10“ من إخراج سمير عارف، وتأليف ورشة لكتابة النص تضم كلًا من: محمد الفهادي، وعبدالله الوليدي، وأحمد الزهراني، ويشارك في بطولته الفنانون: محمد الدوسري، ومهند الجميلي، وسلمان المقيطيب، وفيصل المسيعيد، وعبدالعزيز برناوي، والفنان القدير علي المدفع، والفنانة القديرة شفيقة يوسف، إضافة إلى مشاركة عدد من نجوم الدراما ‏السعودية والعربية، منهم: بيومي فؤاد، وخالد العجيرب، وريماس منصور، وماجد مطرب فواز، وزارا البلوشي.