الهلال يبدأ الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا أمام الشارقة

سيبدأ الهلال السعودي رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم عندما يواجه الشارقة الإماراتي في العاصمة السعودية الرياض الجمعة المقبل لكن مواجهته التالية بعد أسبوع مع استقلال دوشنبه القادم من طاجيكستان تحظى باهتمام أكبر.

وفي السنوات الأخيرة تفوق الفريق السعودي على المستوى القاري بصورة واضحة وفاز بلقب دوري الأبطال مرتين في أخر ثلاثة مواسم ليصبح النادي الأكثر نجاحا على مستوى البطولة الأولى للأندية في القارة.

لكن هزيمته الكبيرة 4-1 غير المتوقعة أمام استقلال دوشنبه في دور المجموعات العام الماضي كان لها تأثير على صورته وهيبته وهددت أيضا بحرمانه من الظهور في مراحل خروج المغلوب.

إلا أن الفريق المنتمي للرياض صعد في النهاية لدور 16 كواحد من أفضل فرق المركز الثاني بعد متصدر المجموعة استقلال دوشنبه ومن ثم فإن الفريق السعودي سيسعى للانتقام للهزيمة الثقيلة هذه المرة.

🗓 تعرّف على مباريات "حامل اللقب" في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا ⚽️💙#الهلال pic.twitter.com/JYpANAcqqS — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 4, 2022

وبعد ذلك وتحت قيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم الذي تولى المهمة خلفا للبرازيلي روجيريو ميكالي توج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة وهو رقم قياسي غير مسبوق.

وسينافس الهلال واستقلال دوشنبه في المجموعة الأولى إلى جانب الريان القطري والشارقة الإماراتي.

لكن المشهد في الهلال تغير مع رحيل جارديم في فبراير شباط الماضي وعودة رامون دياز لتدريب الفريق بعد أن سبق له قيادته للحصول على المركز الثاني في البطولة في 2017.

كما غادر المهاجم الفرنسي بافتيمبي غوميز في يناير كانون الثاني الماضي بعد تتويجه مع النادي بلقب دوري الأبطال مرتين وحصوله على لقب هداف البطولة في نسخة 2019.

لكن الهلال رغم ذلك يدخل دور المجموعات وهو مرشح بقوة للصعود إلى دور 16 في البطولة عن غرب آسيا.

وفي غرب آسيا سيبدأ 20 فريقا مسيرتهم في مرحلة المجموعات وستقام المباريات في بؤر ومناطق مؤمنة صحيا في السعودية خوفا من العدوى بفيروس كورونا.

ولن يشارك في نسخة العام الحالي من البطولة بيرسوبوليس الإيراني ومواطنه استقلال طهران بعد أن استبعدهما الاتحاد الآسيوي للعبة بسبب مشكلات تتعلق بالتراخيص.

وسيتأهل أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الخمس في هذا الدور إلى جانب أفضل ثلاثة فرق في المركز الثاني للدور التالي من المسابقة.