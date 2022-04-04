عبدالله العجلة رئيس الشارقة: هدفنا التأهل لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا ويصعب الفوز مرتين على الهلال

تحدث عبدالله العجلة رئيس شركة الشارقة لكرة القدم عن أهداف الفريق في دوري أبطال آسيا 2022.

وقال عبدالله العجلة في تصريح لقناة ”أبوظبي الرياضية“: ”هدفنا محاولة القتال على أفضل فرق للتأهل إلى الدور الثاني، فرصنا تتبين في أول مباراتين، أول مباراة مع الهلال السعودي، وهو فريق قوي، لكن سنحاول تقديم أفضل ما نملك، نريد تحقيق الفوز على الفريقين الآخرين بحيث يكون مجموع النقاط يؤهلنا إلى الدور الثاني“.

"الهلال عمود المنتخب السعودي ومن الصعب مواجهته"

عبد الله العجلة رئيس شركة الشارقة لكرة القدم يتحدث عن أهداف الفريق في الآسيوية#الشارع_الرياضي pic.twitter.com/9xa5vXoomz — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 4, 2022

وأضاف عبدالله العجلة: ”الهلال صعب نهزمه مرتين، هو عمود المنتخب السعودي حاليا وهو الأفضل، نوعية اللاعبين الأجانب التي نملكها ليست ضمن الأفضل، لكن نأمل أن يؤدوا أفضل ما عندهم في البطولة ومساعدة الفريق“.

وبسؤاله عن موضوع الـ5 أجانب والـ5 مقيمين ومناقشة الأندية فيه، قال العجلة: ”القرارات تُتخذ في آخر لحظة.. لا يتم تحويل شيء إلى الأندية لدراسته وإبداء الرأي إلا نادرا. نرى قرارات غير مدروسة“.

"موضوع الـ5 الأجانب والـ5 المقيمين.. هل تمت مناقشة الأندية فيه؟"

عبد الله العجلة رئيس شركة الشارقة لكرة القدم: القرارات تتخذ في آخر لحظة.. لا يتم تحويل شيء إلى الأندية إلا نادراً.. نرى قرارات غير مدروسة

"موسمنا خطأ.. الإعداد لم يكن صحيحاً"#الشارع_الرياضي pic.twitter.com/AySC014V4v — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 4, 2022

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم قد قررت إيقاف شاهين عبدالرحمن لاعب الشارقة ومنتخب الإمارات الأول 4 مباريات رسمية مع ناديه، وتغريمه مبلغ 200 ألف درهم.

وقالت اللجنة إن العقوبة بسبب خروج اللاعب من معسكر المنتخب دون إذن مُسبق، وذلك بناءً على طلب الإحالة من لجنة المنتخبات، بخصوص التقرير المقدم من الجهاز الإداري للمنتخب.

وأضاف عبدالله العجلة: ”في مفهوم الاحتراف لا يوجد شيء يجبر اللاعب المحترف على تمثيل المنتخب.. التشدد في العقوبة ليس له أي مبرر، إذا رأت اللجنة وجود خطأ“.

"الشارقة آخر نادٍ يمكن أن يفكر في اللجوء إلى جهة خارجية.. إذا أعاد اتحاد الكرة فتح الموضوع فسيجد أن هذه العقوبة لا يستحقها النادي" عبد الله العجلة – رئيس شركة الشارقة لكرة القدم #الشارع_الرياضي pic.twitter.com/0D5V0BS4XR — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 4, 2022

وتابع رئيس الشارقة: ”نحن جزء وعضو من الأعضاء المنتمين لاتحاد الكرة، تعودنا على وجود أخطاء ونقول إنها جزء من اللعب، لكن الشارقة آخر نادٍ يمكن أن يفكر في اللجوء إلى جهة خارجية.. إذا أعاد اتحاد الكرة فتح الموضوع فسيجد أن هذه العقوبة لا يستحقها النادي“.

ويلعب الشارقة إلى جانب الهلال السعودي والريان القطري واستقلال دوشنبه الطاجكي في المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا.

وسيلعب نادي الشارقة مع الهلال ثم استقلال دوشنبه ثم الريان، ثم يلاقي الريان ثم الهلال وأخيرا استقلال دوشنبه.

ويملك الشارقة 39 نقطة من 20 مباراة، ويحتل المركز الرابع في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.