الفيحاء يصعق الاتحاد ويضرب موعدا مع الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

فجر نادي الفيحاء مفاجأة مدوية بعدما أطاح بمنافسه نادي الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدا مع الهلال في المباراة النهائية.

وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية سجل محمد أبوسبعان الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 36 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة صدها مارسيلو غروهي حارس الاتحاد.

هدددددف!⚽️

د36' الهدف الأول لـ #الفيحاء عن طريق محمد أبو سبعان.

الفيحاء 1 × 0 الاتحاد#الفيحاء_الاتحاد#قنوات_SSC pic.twitter.com/CbDUh8wlrL — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 4, 2022

وكان آخر تتويج للاتحاد بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2017/2018.

ومن المقرر أن يلتقي الفيحاء مع الهلال في المباراة النهائية.

وفي مواجهة الدور الأول من الدوري السعودي تعادل الهلال والفيحاء سلبيا، والآن سيتواجها في الدور الثاني من الدوري وفي نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسبق أن تواجه الهلال والفيحاء 7 مباريات رسمية في مختلف المسابقات، فاز الهلال في 4 منها، وحق الفيحاء الفوز مرة وحيدة، وتعادلا مرتين.

أمام الاتحاد فسيركز على مباريات الدوري السعودي، ويلعب في آخر 5 جولات مع الفتح والهلال والطائي والاتفاق والباطن.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك 60 نقطة من 25 مباراة ويتقدم بـ11 نقطة عن الهلال الثاني الذي لعب 23 مباراة.

يشار إلى أن النادي الأهلي هو أكثر نادٍ توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين وفي رصيده 13 لقبا، ويأتي بعده الهلال والاتحاد وقد حصد كل منهما 9 ألقاب، في حين نال النصر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 6 مرات، مقابل 3 ألقاب للشباب.

تأهل مثير للهلال

ويوم الأحد تأهل نادي الهلال إلى المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه 2/1 على الشباب، في مباراة امتدت إلى الشوطين الإضافيين.

واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء للشباب سجل منها إيفر بانيغا في الدقيقة 63 على يسار عبدالله المعيوف حارس الهلال.

وسجل سلمان الفرج هدف التعادل للهلال في الدقيقة 72 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وفشل لاعبو الفريقين في التسجيل فيما تبقى من دقائق الشوط الثاني لتتجه المباراة إلى الشوطين الإضافيين. وسجل أوديون إيغالو هدف الفوز للهلال في الدقيقة 105 بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

وتقام مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين بداية من دور الـ16 بمشاركة أندية دوري المحترفين السعودي للعام الثاني على التوالي؛ بسبب ضغط جدول المباريات في الموسم الحالي.