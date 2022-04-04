ماجد عبدالله في لقاء مع سامي الجابر: هذه مشكلتي مع لقب "الأسطورة".. ولست ضد أي إدارة لنادي النصر (فيديو)

حل ماجد عبدالله، أسطورة نادي النصر والمنتخب السعودي الأسبق، ضيفا على برنامج ”ذات“ الذي يقدمه سامي الجابر، نجم ورئيس نادي الهلال الأسبق، وتطرق خلال للحديث عن عدة أمور تهم مسيرته الكروية.

وقال ماجد عبدالله ”عندما كنت في صف سادس ابتدائي، طلب الأمير عبدالله الفيصل من والدي بأن أنضم لـفريق الأهلي، ولكن كان ردي: كيف أحب النصر، وأروح ألعب مع فريق ثان؟ وهذا كان تفكيري في وقتها وأنا صغير وكيف أترك أهلي وأصحابي“.

ماجد عبدالله: عندما أخبرني والدي برغبة الأمير عبدالله الفيصل في تسجيلي في النادي الأهلي كان ردي "كيف أشجع النصر وألعب في الأهلي؟"#ذات_ماجد_عبدالله @M_Abdullah_9@SamiAlJaber pic.twitter.com/kIP9aorzJ8 — ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 3, 2022

وعن لقب الأسطورة الذي يطلقه الكثيرون عليه، أشار عبدالله ”ليس لدي مشكلة مع لقب الأسطورة، وكلمة أسطورة تشعرني كأني خيال ولكن أنا واقع، وأرى أن كل من لعب وأدى وعمل مع فريقه لمدة 10 سنوات وحقق بطولات يستحق هذا اللقب“.

وعن أزمة الكرة السعودية، أوضح ”اللاعب الأجنبي بالطبع له دور ولكن المواطن عليه المقاتلة وأن يحارب على مركزه حتى يقتنصه، ولازم يكون لديه دافع للعب، والآن أن تذهب لكأس العالم 2022 دون مهاجمين أساسيين يلعبون بشكل مستمر مع أنديتهم مثل صالح الشهري وفراس البريكان، ورسالتي لهما لا تيأسا وقاتلا على مركزيكما، لازم يكون لديك إصرار حتى لو لديك لاعب أجنبي في فريقك يجب أن تثبت نفسك، ولا ترضى بما أنت فيه“.

إدارة سعود السويلم

وعن أزمته مع إدارة نادي النصر السابقة برئاسة سعود السويلم، أشار ”وقت فيصل بن تركي، الإدارة مشكورة وعملت الكثير بغض النظر عن تحقيق البطولات أم لا، وجاء من بعده سعود آل سويلم وأشكره، ثم صفوان السويكت ومسلي آل معمر ولهما الشكر أيضًا“.

وأردف ”المشكلة عندي أنه عندما يأتي أي شخص لقيادة النصر، مشكورا، ولكن هناك 3 قواعد، إذا لم يكن هناك إمكانيات وأدوات داخل الملعب، لا يمكن تحقيق أي إنجاز، والمرحلة الثالثة هي الإدارة للشؤون الداخلية للنادي، والمدرب يقدر يدير هذه الأدوات داخل الملعب، في وقت النصر كان لديه الأدوات وقت سعود آل سويلم وهو ما قاده لتحقيق البطولات، الجهاز الفني ساعد هذه الأدوات“.

وأكمل ”أنا أنتقد تصرف فرد وليس نادي النصر، ولست ضد أي إدارة للنادي، ولكن بعضهم يحبون الكلام الكثير لغرض ما، وأنا أسميهم أصحاب الكلام، أنت تعرف من هو ماجد عبدالله وماذا قدمت، وعندما أتحدث يجب أن تسمعني، لأنني أريد المصلحة للجميع“.

عدد الأجانب

وتطرق أسطورة نادي النصر للحديث عن عدد الأجانب بالدوري السعودي، إذ يمتلك كل فريق 7 لاعبين، قائلا ”في دوري أبطال آسيا، مسموح لكل فريق 4 لاعبين أجانب، لا بد من أن يكون عدد الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين 4 لاعبين أيضا مثل آسيا، ولا بد من أن يحدث هذا لمصلحة المنتخب السعودي أيضًا“.

وعن نصيحته للاعبي المنتخب ومدربه الفرنسي هيرفي رينارد، شدد ”لا بد أن يهدد رينارد لاعبي المنتخب بضرورة اللعب بشكل أساسي مع فرقهم، من أجل التواجد في صفوف الأخضر واللعب“.