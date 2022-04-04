صورة تظهر زيادة وزن عبدالرزاق حمدالله خلال تدريبات الاتحاد تثير الجدل بين الجمهور

أثارت إحدى الصور التي نشرها الحساب الرسمي لنادي الاتحاد السعودي لتدريبات الفريق، مساء أمس الأحد، تظهر زيادة وزن المغربي عبدالرزاق حمدالله عند منطقة البطن، جدلا بين جماهير الكرة السعودية.

وظهر حمدالله في الصورة وهو يقف أمام الكرة ويبدو أن لديه زيادة في الوزن عند محيط منطقة البطن، وأعرب البعض من جماهير الاتحاد عن غضبهم من الوزن الزائد لهدافهم، ولكن دافع البعض الآخر عن اللاعب بصور من نفس المران بل وفيديوهات أخرى للاعب وهو في طريقه للسفر مع بعثة الفريق لمواجهة الفيحاء في بطولة كأس الملك، ويبدو في كامل لياقته.

وأشار الجمهور إلى أن الصورة التي التقطت للنجم المغربي قد تكون خادعة بسبب زاوية تصويرها أو أن اللاعب كان يرتدي شيئا ما تحت ملابسه أظهر الصورة بهذا الشكل.

ويخوض الاتحاد مباراة قوية في الدور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، خارج ملعبه أمام نظيره الفيحاء، مساء اليوم الاثنين.

وكان الفيحاء حقق فوزا كبيرا على أبها في ثمن النهائي برباعية، وفاز على الباطن في دور الثمانية بنتيجة 2-1.

أما الاتحاد فقد تخطى الفتح بصعوبة في دور الـ16 بالفوز 3-2، قبل أن يقهر التعاون في ربع النهائي بنتيجة 2-1.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويملك العميد 60 نقطة من 25 مباراة، ويتقدم بـ11 نقطة عن الهلال الذي لعب 23 مباراة، مقابل 48 نقطة من 25 مباراة للنصر في المركز الثالث.

مغادرة الساطي عبدالرزاق حمدالله الى المجمعة 🥶💛 pic.twitter.com/99ZQO9nT4y — ITTI MANIA (@IttiMania) April 3, 2022

وسجل عبدالرزاق حمدالله 13 هدفًا، الموسم الحالي، في الدوري السعودي، بواقع 10 أهداف مع الاتحاد و 3 أهداف مع النصر.

ويبحث نادي الاتحاد عن تحقيق الفوز وحصد بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، حتى يستمر في المنافسة بقوة على لقبي الدوري والكأس.

وتعد هذه المرة الـ11 التي يتأهل فيها الاتحاد لهذا الدور، ونجح ”العميد“ في العبور للنهائي من قبل 6 مرات، وفشل في 4.

عبدالرزاق حمدالله في المجمعة 🔥 pic.twitter.com/V0vUQMJsCq — المدرج الذهبي (@AImodrj) April 3, 2022

وتغلب الاتحاد في هذا الدور من قبل على الحزم عام 2009، والشباب عام 2010، والهلال عام 2011، والفتح عام 2013، وكانت تلك المواجهات بنظام الذهاب والإياب، وتغلب على الباطن عام 2018 وعلى النصر في 2019 من مباراة واحدة.

وحصد الاتحاد اللقب 3 مرات على حساب الهلال 2010، والشباب 2013، وأخيرًا عام 2018 على حساب الفيصلي، وخسر في المقابل أمام الشباب في 2008، والأهلي 2011 والتعاون 2019.

وحقق الاتحاد لقب كأس الملك 9 مرات بنظاميه القديم والجديد متساويا مع الهلال في وصافة أكثر الفرق حصدا للكأس بعد الأهلي الذي يتزعم هذه البطولة بـ13 لقبا.

وفي حال وصول الاتحاد للنهائي فسيكون رقم 19 بنظامي البطولة الجديد والقديم، ليفض الشراكة مع الأهلي كأكثر فريق خوضا لنهائي كأس الملك.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد في الجولات الخمس الأخيرة في الدوري السعودي مع الفتح، والهلال، والطائي، والاتفاق، والباطن، علمًا بأن آخر تتويج للعميد بلقب الدوري السعودي كان في موسم 2008/2009.