استدعاء عبدالرزاق حمدالله وحامد البلوي ومشعل السعيد للتحقيق بشكوى النصر

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم استدعاء المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر، وحامد البلوي المدير التنفيذي للفريق، والإداري مشعل السعيد.

وكتب الإعلامي السعودي طارق سعد عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”على خلفية شكوى نادي النصر، استدعت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إداري الاتحاد حامد البلوي، والإداري مشعل السعيد، واللاعب عبدالرزاق حمدالله، للحضور، الثلاثاء، وسماع أقوالهم في الشكوى النصراوية الأخيرة“.

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وقبل أيام قالت صحيفة ”الرياضية“ إن نادي النصر السعودي، حرك شكوى جديدة، ضد مهاجمه السابق، ومهاجم نادي الاتحاد السعودي الحالي، عبدالرزاق حمدالله.

ووفقًا للصحيفة، فإن نادي النصر رفع شكوى جديدة ضد حمدالله، ومسؤولين اثنين بنادي الاتحاد، دون ذكر اسميهما.

وكان النصر قد حرك شكوى ضد حمدالله بعدما فسخ عقد اللاعب، وطالبه بشرط جزائي، حيث انتقل المهاجم المغربي بعدها إلى نادي الاتحاد، وتألق بشدة.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، قد رفضت في فبراير الماضي، شكوى حمدالله، ضد نادي النصر، والمدير التنفيذي لنادي النصر أحمد الغامدي.

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وأوضحت اللجنة إلى أن القرار قابل للاستئناف وفقًا للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويملك العميد 60 نقطة من 25 مباراة، ويتقدم بـ11 نقطة عن الهلال الذي لعب 23 مباراة، مقابل 48 نقطة من 25 مباراة للنصر في المركز الثالث.

وحقق الاتحاد الفوز مرتين على النصر، الموسم الحالي، في الدوري السعودي، وكانت الأولى بنتيجة 3/1 في سبتمبر الماضي، ثم 3/0 في فبراير الماضي.

وكانت المباراة الثانية الأولى لعبدالرزاق حمدالله مع الاتحاد أمام فريقه السابق النصر، حيث سجل هدفًا، وصنع هدفًا، وتسبب في ركلة جزاء في الفوز 3/0.

وسجل عبدالرزاق حمدالله 13 هدفًا، الموسم الحالي، في الدوري السعودي، بواقع 10 أهداف مع الاتحاد و 3 أهداف مع النصر.

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ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مع الفيحاء، اليوم الإثنين، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وسيلعب الفائز منهما مع الهلال في المباراة النهائية.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد في الجولات الخمس الأخيرة في الدوري السعودي مع الفتح، والهلال، والطائي، والاتفاق، والباطن، علمًا بأن آخر تتويج للعميد بلقب الدوري السعودي كان في موسم 2008/2009.