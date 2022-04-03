الهلال يحقق فوزا دراميا على الشباب ويتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

تأهل نادي الهلال إلى المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه 2/1 على الشباب، اليوم الأحد، في مباراة امتدت إلى الشوطين الإضافيين.

واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء للشباب سجل منها إيفر بانيغا في الدقيقة 63 على يسار عبدالله المعيوف حارس الهلال.

هدددددف!⚽

د63' الهدف الأول لـ الشباب عن طريق إيفر بانيغا الهلال 0 × 1 الشباب#الهلال_الشباب#قنوات_SSC pic.twitter.com/NT1mn03Wkx — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 3, 2022

وسجل سلمان الفرج هدف التعادل للهلال في الدقيقة 72 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وفشل لاعبو الفريقين في التسجيل فيما تبقى من دقائق الشوط الثاني لتتجه المباراة إلى الشوطين الإضافيين.

وسجل أوديون إيغالو هدف الفوز للهلال في الدقيقة 105 بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

هدددددف!⚽

د72' هدف التعادل لـ الهلال عن طريق سلمان الفرج الهلال 1 × 1 الشباب#الهلال_الشباب#قنوات_SSC pic.twitter.com/c6eSYDZz9a — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 3, 2022

وصعد الهلال إلى المباراة النهائية، وينتظر الفائز من مباراة الاتحاد والفيحاء التي تقام غدا الإثنين.

وتقام مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين بداية من دور الـ16 بمشاركة أندية دوري المحترفين السعودي للعام الثاني على التوالي؛ بسبب ضغط جدول المباريات في الموسم الجديد الذي سيشهد التصفيات الآسيوية المشتركة، إلى جانب مشاركات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا.

هدددددف!⚽

د105' الهدف الثاني لـ الهلال عن طريق إيغالو الهلال 2 × 1 الشباب#الهلال_الشباب#قنوات_SSC pic.twitter.com/WO97eQKWEB — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 3, 2022

يشار إلى أن النادي الأهلي هو أكثر نادٍ توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين وفي رصيده 13 لقبا، ويأتي بعده الهلال والاتحاد وقد حصد كل منهما 9 ألقاب، في حين نال النصر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 6 مرات، مقابل 3 ألقاب للشباب.