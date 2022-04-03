رياضة

الهلال يحقق فوزا دراميا على الشباب ويتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)
تاريخ النشر: 03 أبريل 2022 21:36 GMT
تاريخ التحديث: 03 أبريل 2022 22:00 GMT

الهلال يحقق فوزا دراميا على الشباب ويتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

تأهل نادي الهلال إلى المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه 2/1 على الشباب، اليوم الأحد، في مباراة امتدت إلى الشوطين الإضافيين. واحتسب حكم

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تأهل نادي الهلال إلى المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه 2/1 على الشباب، اليوم الأحد، في مباراة امتدت إلى الشوطين الإضافيين.

واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء للشباب سجل منها إيفر بانيغا في الدقيقة 63 على يسار عبدالله المعيوف حارس الهلال.

وسجل سلمان الفرج هدف التعادل للهلال في الدقيقة 72 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وفشل لاعبو الفريقين في التسجيل فيما تبقى من دقائق الشوط الثاني لتتجه المباراة إلى الشوطين الإضافيين.

وسجل أوديون إيغالو هدف الفوز للهلال في الدقيقة 105 بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

وصعد الهلال إلى المباراة النهائية، وينتظر الفائز من مباراة الاتحاد والفيحاء التي تقام غدا الإثنين.

وتقام مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين بداية من دور الـ16 بمشاركة أندية دوري المحترفين السعودي للعام الثاني على التوالي؛ بسبب ضغط جدول المباريات في الموسم الجديد الذي سيشهد التصفيات الآسيوية المشتركة، إلى جانب مشاركات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا.

يشار إلى أن النادي الأهلي هو أكثر نادٍ توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين وفي رصيده 13 لقبا، ويأتي بعده الهلال والاتحاد وقد حصد كل منهما 9 ألقاب، في حين نال النصر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 6 مرات، مقابل 3 ألقاب للشباب.

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