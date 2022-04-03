النصر السعودي يرصد 5.2 مليون يورو لضم مسعود أوزيل

كشفت تقارير صحفية تركية أن نادي النصر السعودي يسعى لضم الألماني مسعود أوزيل لاعب فنربخشة التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشر موقع (futshaber) التركي تقريرا قال فيه إن نادي النصر السعودي سيقدم عرضاً رسمياً للألماني مسعودي بقيمة مالية تصل إلى 5.2 مليون يورو سنويا.

ولن يكتفي النصر بهذا الرقم بل سيتم تقديم مكافآت ومزايا مالية في العقد الذي سيوقعه أوزيل حال موافقته على اللعب لنادي النصر.

يذكر أن أوزيل لعب لمدة ستة أشهر دون أجر في فنربخشة التركي، والذي لعب له قادمًا من آرسنال الإنجليزي.

ولا يزال مسعود أوزيل غير موجود في قائمة فنربخشة بسبب سوء الانضباط، ودافع وكيله عن الألماني بقوله إنه كان يعمل في النادي التركي دون تلقي أي أموال.

وتم إبعاد مسعود أوزيل عن باقي لاعبي فنربخشة بسبب سوء الانضباط، اعترف بأنه يتحمل المسؤولية، لكن اللاعب الألماني لا يزال يريد أن يكون جزءًا من النادي.

هذه المرة تحدث إركوت سوجوت وكيل اللاعب حيث دافع عن مسعود أوزيل من النقد، كما تحدث عن الأسابيع الافتتاحية لأوزيل في فنربخشة.

وعلق: ”مسعود يحب النادي، وقع في يناير من العام الماضي لمدة ثلاثة مواسم ونصف ولم يتلق أي أموال عن الأشهر الستة الأولى“.