تقارير: المنتخب السعودي تلقى دعوة للمشاركة في كوبا أمريكا 2024

كشفت تقارير إعلامية أن المنتخب السعودي تلقى دعوة من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024.

ونشر موقع (GOAL) تقريرًا نقلا عن مصادر خاصة أن اتحاد أمريكا الجنوبية وجه دعوة للمنتخب السعودي للعب في النسخة القادمة من بطولة كوبا أمريكا المفترض إقامتها عام 2024 في بلد لم يُحدد بعد لكن يُرجح أن يكون الإكوادور.

وأشارت التقرير إلى أن ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم والأمين العام إبراهيم القاسم كانا قد حضرا اجتماع الجمعية العمومية الـ75 لاتحاد أمريكا الجنوبية الذي أقيم في الدوحة بداية الشهر الجاري بناءً على دعوة رسمية وجهت للاتحاد، ويبدو أنه تم خلالها الاتفاق على مشاركة منتخب السعودية في النسخة القادمة من كوبا أمريكا.

مجموعة المنتخب السعودي في كأس العالم https://t.co/ZOBft8S1Hf pic.twitter.com/lPsX0Qlgog — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 1, 2022

يُشار إلى أن الأرجنتين نجحت في تحقيق لقب كوبا أمريكا 2021، وهو المنتخب الذي سيفتتح الأخضر مشواره في مونديال قطر 2022 أمامه.

ومن المقرر أن تجري النسخة 48 من كوبا أمريكا في 2024 وترشحت الإكوادور لاستضافة البطولة وأعربت بيرو عن رغبتها في تنظيمها.

ولم يكشف اتحاد أمريكا الجنوبية نظام البطولة وعدد الفرق المشاركة بها.

وشهدت نسخ سابقة من كوبا أمريكا مشاركة منتخبات من أمريكا الشمالية وآسيا، حيث خاض المنتخب القطري فعاليات كوبا أمريكا 2019 وكان من المفترض أن يلعب في نسخة 2021 لكن إعادة جدولة مباريات تصفيات كأس العالم 2022 بسبب جائحة كورونا أجبره على الانسحاب، حيث شارك العنابي في تصفيات أوروبا لكن دون احتساب نتائجه.

وتأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم 2022، وأوقعته القرعة في مجموعة الأرجنتين وبولندا والمكسيك.