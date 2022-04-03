اتحاد القدم السعودي ورابطة الدوري يضعان 900 مليون ريال كحد أدنى لحقوق النقل التلفزيوني

توصلت رابطة دوري المحترفين السعودي، إلى اتفاق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن كراسة حقوق النقل التلفزيوني لمباريات البطولات الثلاث الكبرى في المملكة.

ونشرت صحيفة ”الاقتصادية“ السعودية تقريرًا قالت فيه، إنه تم الاتفاق على صيغة كراسة حقوق النقل التلفزيوني لمباريات ثلاث بطولات، هي: دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي.

وبحسب الصحيفة، فإن الطرفين وضعا مبلغا ماليا لا يقل عن 300 مليون ريال في العام الواحد، لمدة ثلاثة أعوام ”أي 900 مليون ريال“ كحد أدنى لقبول العروض مع ترك السقف مفتوحا للمزايدة في حال تلقي عروض بمبالغ أكبر من المحدد.

وتضمنت الكراسة شروطا مشددة لضمان قيام القناة الناقلة بتقديم صورة مميزة عن المنافسات السعودية عبر محتوى مثير للمشاهد وألا يتم الاكتفاء فقط ببث المباريات والاستوديوهات التحليلية، كما وضعت بنودا تجيز فسخ العقد في حال عدم الالتزام بالشروط.

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين https://t.co/uoMNdlhnCm pic.twitter.com/EDUNn20klR — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 3, 2022

وتركت الكراسة للقناة الناقلة حرية تشفير المباريات مع فرض نسبة محددة في حال ارتفاع إيرادات الاشتراكات تتقاضاها رابطة دوري المحترفين، واتحاد القدم السعودي.

وفضلت رابطة المحترفين واتحاد القدم السعودي طرح حقوق نقل المباريات للدوري التي تعود ملكيتها إلى الرابطة، وكأس الملك والسوبر التي يملك حقوقها اتحاد القدم في باقة واحدة على أن يتم الاتفاق لاحقا على نسبة الإيرادات.

يذكر أن شركة العالمية تمتلك مهام إنتاج المسابقات السعودية كاملة، حيث تبقى من عقدها عام ينتهي الموسم المقبل.

وكانت رابطة الدوري واتحاد القدم قد منحا، في 21 تموز (يوليو) الماضي، شركة الرياضة السعودية الحقوق الفضائية والرقمية للمسابقات السعودية الرياضية (كأس خادم الحرمين الشريفين – دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين – كأس السوبر السعودي) لمدة موسم رياضي واحد.