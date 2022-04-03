الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين

يخوض نادي الهلال اختبارا صعبا وقويا ضد الشباب في مواجهة نارية تقام، مساء اليوم الأحد، على ملعب ”الأمير فيصل بن فهد“ في دور الأربعة ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتقام غدا الاثنين المواجهة الأخرى بين الفيحاء والاتحاد في ختام منافسات نصف النهائي.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الهلال ضد الشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”الأمير فيصل بن فهد“ في الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC1 بصوت المعلق جعفر الصليح عبر تقنية HD وبصوت المعلق محمد الخامسي عبر تقنية SD.

مشوار الفريقين

فاز الهلال في دور الستة عشر بالبطولة على الرائد بنتيجة 2-0 حملت توقيع لوسيانو فييتو وأندريه كاريلو ثم تخطى عقبة النصر في ربع النهائي بنتيجة 2-1 بتوقيع أوديون إيغالو وسالم الدوسري بينما سجل للنصر أندرسون تاليسكا.

وتأهل الشباب بعد فوز ساحق في ثمن النهائي على حساب ضمك بنتيجة 5-0 سجل متعب الحربي وكارلوس جونيور ”هدفين“ وأوديون إيغالو وتركي العمار ثم فاز على الأهلي بنتيجة 2-1 بثنائية كارلوس جونيور، بينما أحرز للأهلي فيليب براداريتش.

وفاز الهلال في آخر لقاء جمعه بالشباب بنتيجة 5-0 ببطولة الدوري يوم الـ17 من فبراير الماضي ولكن آخر مواجهة بين الفريقين كانت في كأس خادم الحرمين وفاز الشباب بنتيجة 1-0 يوم الـ17 من أكتوبر 2014.

#أغلى_الكؤوس 🏆

في الخطوة قبل الأخيرة ⏳ حماس لا يتوقف ⚡️

في مواجهتي نصف النهائي 🔽 pic.twitter.com/Qj4JOKCREo — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) April 2, 2022

أسلحة الهلال

يأمل الهلال تكرار تفوقه على الشباب واستكمال مشواره للوصول إلى نهائي البطولة التي يحمل لقبها 9 مرات آخرها عام 2020.

ويعاني الهلال من غياب نجمه سالم الدوسري للإصابة بفيروس كورونا كما يغيب علي آل بليهي وأندريه كاريلو للإصابة.

ويعتمد الهلال على تشكيلته التي تضم حارس المرمى عبد الله المعيوف وأمامه رباعي خط الدفاع متعب المفرج وجانغ هيون سو ومحمد البريك وياسر الشهراني.

ويقود خط الوسط سلمان الفرج وبجواره جوستافو كويلار وعلى الأطراف ماتياس بيريرا وميشيل ديلجادو مع ثنائي الهجوم أوديون إيغالو وموسى ماريغا.

عاهدنا #الشباب حبًا ووفاء

موعدنا الملز خلف "الليوث" 🤍 pic.twitter.com/DdMt3EYg1y — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) April 2, 2022

أوراق الشباب

يأمل الشباب حصد الفوز على حساب الهلال والثأر من مواجهة الفريقين بالدوري خاصة أن الشباب يقوده حاليّا مدرب جديد وهو الروماني ماريوس سوموديكا الذي كان مدربًا للفريق من قبل.

ويعتمد الشباب على تشكيلته التي تضم حارس المرمى فواز القرني وأمامه رباعي خط الدفاع إياغو سانتوس وحسان تمبكتي وعبد الله الشامخ وفواز الصقور.

ويقود خط الوسط ألفريد ندياي وبجواره حسين القحطاني وأمامهما إيفر بانيغا مع ثلاثي الهجوم تركي العمار وهتان باهبري ولوسيانو فييتو.

وقال عمرو أنور، مدرب الاتحاد السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“ إن المباراة ستكون حافلة بالعديد من التفاصيل الفنية، مؤكدًا أن الفاعلية الهجومية ستكون سلاح الفريقين لهز الشباك.

وأوضح أن الشباب لديه دافع كبير للثأر بجانب تحقيق الفوز بخلاف الرهان على قدرات باهبري وفييتو في خط الهجوم مع خبرات بانيغا، مؤكدًا أن الهلال لديه أسلحة هجومية تستطيع تعويض غياب الدوسري.