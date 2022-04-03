رامون دياز مدرب الهلال السعودي ضمن المرشحين لقيادة منتخب كولومبيا

كشفت تقارير إعلامية كولومبية، أن الأرجنتيني رامون دياز، مدرب نادي الهلال السعودي وابنه إيمليانو دياز، لديهما عرض لتولي قيادة منتخب كولومبيا.

وتساءل الإعلامي الكولومبي، هيرنان كاستيلو، عبر حسابه بموقع تويتر ”هل يستكمل دياز، وابنه التدريب في المملكة العربية السعودية أو يتجهان نحو تدريب منتخب كولومبيا؟“.

كما أشارت صحيفة ”comutricolor“ الكولومبية إلى وجود المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، في قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية للمنتخب الكولومبي أيضًا.

وكان المنتخب الكولومبي حقق الفوز في آخر مبارياته بتصفيات كأس العالم 2022، على فنزويلا بهدف نظيف.

وتأهلت منتخبات البرازيل والأرجنتين والإكوادور وأوروغواي إلى نهائيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية، فيما سيخوض منتخب بيرو دور الملحق العالمي لكي يتأهل أيضًا.

Atentos en Colombia: @ramondiaz9dt y @emilianodiaz34 en la mira de Selección Colombia. Seguirán en Arabia o cambian de aire? — Hernán Castillo (@HernanSCastillo) April 2, 2022

وينتهي عقد الأرجنتيني رامون دياز مع نادي الهلال، في الصيف المقبل.

وتولى دياز قيادة الهلال في فبراير الماضي بدلا من البرتغالي ليوناردو جارديم.

وفشل المنتخب الكولومبي مع المدرب الحالي الكولومبي رينالدو رويدا في التأهل إلى كأس العالم في قطر 2022.

ولم تكن هذه المرة الأولى لدياز في تدريب الهلال السعودي، حيث قاد ”الزعيم“ في 2016، وتوج معه ببطولة الدوري السعودي، بالإضافة إلى كأس الملك 2017، كما احتل المركز الثاني لبطولة دوري أبطال آسيا 2017 عندما واجه أوراوا الياباني.

وسبق لرامون ،البالغ 62 عاما، تدريب عدة أندية مثل: اتحاد جدة، وبيراميدز المصري، وليبرتاد أسونسيون الباراغوياني، والنصر الإماراتي.

ويعد دياز المدرب الـ19 لنادي الهلال السعودي خلال 10 سنوات، وحصل الأرجنتيني على جائزة أفضل مدرب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لشهر مارس.

ويلتقى الهلال بنظيره الشباب، مساء اليوم الأحد، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحتل نادي الهلال، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بفارق 11 نقطة، كما يتبقى له مباراتان مؤجلتان.

وحقق رامون دياز منذ بداية ولايته الثانية مع الهلال، 7 انتصارات متتالية بجميع البطولات، جاءت على حساب الشباب والحزم والاتحاد والرائد والأهلي في الدوري، والنصر في الدوري بالإضافة إلى ربع نهائي كأس الملك.