نقل سالم الدوسري إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا

نشر سالم الدوسري، نجم نادي الهلال السعودي، صورة له عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“، خلال تواجده في المستشفى، ما أقلق الجمهور عليه.

وكشف رياض المسلم، الصحفي في جريدة ”الرياضية“، أن ”الفحوصات الطبية أثبتت إصابة النجم سالم الدوسري بفيروس كورونا بعد وصول درجة حرارته إلى 39 درجة.. وحالته مستقرة الآن“.

الفحوصات الطبيه اثبتت اصابة النجم سالم الدوسري بفيروس كورونا بعد وصول درجة حرارته الى 39 درجة.. وحالته مستقره.. الف لا باس عليك وقدامك العافيه.. #سالم_الدوسري pic.twitter.com/3p2g2GrI7f — رياض المسلم (@riyadhmusallam) April 2, 2022

كما قال اللاعب عبر حسابه: ”شكرا لكل من سأل أو اتصل دعواتكم بالشفاء العاجل، درجة الحرارة 39، الوضع الآن مستقر بس للأسف طلعت إيجابي كورونا، الله يكفيكم الشرب يارب“.

وعاد الدوسري مؤخرا من المشاركة مع المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم، التي اختتمها ”الأخضر“ بالتأهل إلى نهائيات المونديال الذي سيقام في قطر هذا العام.

وبذلك تأكد غياب سالم الدوسري عن مباراة الهلال ضد الشباب، التي ستجمع الفريقين، مساء غد الأحد، في نصف نهائي كأس الملك.

وكان فريق الهلال قد صعد إلى نصف نهائي كأس الملك بعد التغلب على النصر بهدفين مقابل هدف، في حين انتصر الشباب على الأهلي بنفس النتيجة.

وكان نادي الشباب أعاد الروماني ماريوس سوموديكا لقيادة الفريق في ولاية ثانية في مارس الماضي، بعقد حتى نهاية الموسم الجاري، بدلا من المقال البرازيلي بريكليس شاموسكا.

يشار إلى أن الأرجنتيني رامون دياز تولى تدريب نادي الهلال في فبراير الماضي بعقد حتى نهاية الموسم الجاري، وفاز بكل المباريات منذ وصوله خلال 7 مباريات.