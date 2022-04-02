تقرير: عائلة باولو فونسيكا تعرقل تعاقده مع نادي النصر

كشفت مصادر صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي، تواصلت مع المدرب البرتغالي الشهير باولو فونسيكا، لتولي القيادة الفنية للفريق.

وذكرت تلك المصادر لصحيفة ”الرياضية“ أن عائلة فونسيكا، مازالت عقبة كبيرة أمام قبوله العرض النصراوي، حيث أبدت العائلة عدم رغبتها في مغادرة أوروبا.

خورخي جيسوس ينفي التوقيع لنادي النصر https://t.co/YJUmyeHFBY pic.twitter.com/OuBQ67rOTb — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 2, 2022

وصرحت المصادر أن إدارة نادي النصر لم تفاوض البرتغالي خورخي جيسوس، وقالت: ”كل الأنباء المتداولة عن توقيع النصر مبدئيا مع جيسوس بمبلغ 10 ملايين يورو غير صحيحة، فالمفاوضات لم تحدث معه أصلا حتى أمس“.

وشدد المصدر على أن النصر لن يتعاقد إلا مع مدرب عالمي يليق بالنصر، ليكون بديلا للمدرب الحالي الأرجنتيني ميجيل روسو، حيث ينتهي عقده بشكل نهائي في يونيو المقبل.

وتبحث إدارة النصر عن بديل للمدرب روسو الذي تولى تدريب الفريق في ديسمبر الماضي 2021 خاصة في ظل تدهور نتائج الفريق

تولى المدرب باولو البالغ 49 عاما والمرشح لتدريب النصر، قيادة عدة أندية مثل: بورتو ،فيتوريا دىي غيماريش، شاختار دونيتسك، روما.

سبب فشل مفاوضات نادي النصر مع المدرب رودي غارسيا https://t.co/K3RaE4N5Hs pic.twitter.com/dXVFIZd15n — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 31, 2022

ويعتبر فونسيكا من المدربين المميزين في كرة القدم، فقد قضى مع نادي شاختار دونيتسك 3 مواسم، فاز خلالها بالدوري والكأس ثلاث مرات.

وانفصل باولو عن نادي روما في مايو 2021، بالتراضي، بعد تدهور الأداء وسوء النتائج، حيث كان يقبع الفريق حينها في المركز السابع في الكالتشيو، وتعرض لهزيمة كبيرة من مانشستر يونايتد (6/2) في مباراة قبل نهائي الدوري الأوروبي ذهابا.

وقاد المدرب البرتغالي روما في 101 مباراة بجميع المسابقات حقق الفوز في 53 وتعادل في 20 وخسر 28، مسجلا 193 هدفا وفي مرماه 143 هدفا.

🔴Record البرتغالية: خورخي جيسوس اتفق مع نادي النصر

🔴سيحصل على راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو#إرم_سبورت #النصر #جيسوس pic.twitter.com/lznJURz6rZ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 31, 2022

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب دوري المحترفين، برصيد 48 نقطة من 25 مباراة، ويتأخر بنقطتين عن الاتحاد المتصدر، في حين يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 49 نقطة من 23 مباراة.

ولم يقدم نادي النصر السعودي الأداء المنتظر منه هذا الموسم، حيث ودع بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين، وخسر النصر 1/2 و0/4 أمام الهلال في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والدوري السعودي على التوالي.

ومن المقرر أن يلعب النصر في آخر 5 جولات في الدوري السعودي مع كل من الشباب والرائد والأهلي والحزم والفتح.