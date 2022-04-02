خورخي جيسوس ينفي التوقيع لنادي النصر

نفى المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس التعاقد مع النصر السعودي لتولي مهمة تدريب ”العالمي“، الموسم المقبل، مؤكدًا أنه تلقى العديد من العروض خلال الفترة الماضية، ومنذ رحيله عن بنفيكا.

وقال صحيفة ”ريكورد“ البرتغالية إن جيسوس، البالغ من العمر 67 عامًا، وقع عقدًا مع النصر يحصل بموجبه على 10 ملايين يورو في الموسم ستجعله بين أكثر 10 مدربين أجرًا في العالم.

وكان المدرب البرتغالي المخضرم سيتفوق على مواطنه جوزيه مورينيو الذي يتقاضى 9.2 مليون يورو في روما، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان (8 ملايين)، والأرجنتيني مارسيلو بيلسا المدير الفني السابق لليدز يونايتد، الذي كان يتقاضى 9.5 مليون يورو.

وكان من المقرر أن يخلف جسيسوس المدير الفني الأرجنتيني ميغيل آنخيل روسو في النصر، حيث يرتبط الأخير بعقد حتى نهاية الموسم الحالي بعد أن تولى تدريب العالمي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي

لكن جيسوس قال لصحيفة odia.ig البرتغالية إنه ”لم يوقع عقدًا مع النصر السعودي“، مؤكدًا أنه تلقى العديد من العروض منذ رحيله عن بنفيكا البرتغالي في نهاية العام الماضي، لكنه لن يعود للعمل حتى نهاية مايو/آيار المقبل.

وأضاف جيسوس عن تعاقده مع ”العالمي“: ”إنها كذبة. لدي بعض العروض، لكنني لم أوقع مع أي نادٍ بعد“.

ويعتزم جيسوس السفر إلى البرازيل للاستمتاع بالكرنفال الذي سيقام، في أبريل/نيسان الحالي، مشيرًا إلى أنه سيعود للعمل من جديد، بعد نهاية مايو/آيار المقبل، عندما يتوقف عن الحصول على قيمة فسخ تعاقده مع بنفيكا.

وجيسوس من أكثر المدربين شهرة، وفي فترته الأولى في بنفيكا فاز بسبعة كؤوس، و3 ألقاب للدوري، وكأس سوبر مرة واحدة.

وبعد فترة نجاحه مع بنفيكا تولى تدريب سبورتنغ لشبونة، وأضاف كأسًا جديدًا، وكأس سوبر أخرى إلى رقمه القياسي.

وبعد ذلك، أمضى بضعة أشهر في المملكة العربية السعودية مع الهلال، وقاده إلى عدة ألقاب قبل أن ينتهي به المطاف في فلامنغو البرازيلي، حيث فاز بالدوري، وكأس السوبر، وكأس ليبرتادوريس وريكوبا سود أمريكانا.

ومع ذلك، في مرحلته الثانية في بنفيكا رحل عن الفريق وهو في المركز الثالث بالدوري البرتغالي بفارق 4 نقاط خلف بورتو المتصدر بعد 15 مباراة.

واستثمر بنفيكا في الفريق بشكل غير مسبوق، حيث أنفق 130 مليون يورو في موسمين للتعاقد مع لاعبين، مثل: داروين نونيز، وإيفرتون، ونيكولاس أوتامندي، والبلحيكي يان فرتونن، لكنهم لم يحققوا النتائج المرجوة.