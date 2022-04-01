القانوني أحمد الأمير: توجد طريقتان لبراءة فهد المولد.. وعقوبته قد تصل للإيقاف 6 سنوات (فيديو)

تحدث القانوني الرياضي، أحمد الأمير، عن أزمة إيقاف فهد المولد، نجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي، بسبب المنشطات، مشددا على أنه حال ثبوت الأمر قد تغلظ عقوبة إيقافه لمدة 6 سنوات لسابق تكرار الواقعة.

وقال الأمير في تصريحات تلفزيونية، يوم الجمعة: ”فيه نوعين من الإيقاف للاعبين بسبب المنشطات، الأول إجباري والآخر اختياري، وكل نوع على حسب المادة والطريقة التي تم فيها مخالفة اللائحة، المؤقت الإجباري يكون عن طريق مواد غير المحددة، والاختياري يكون لمواد محددة بالاسم في اللائحة“.

وأضاف: ”سيتم استدعاء فهد المولد بالتأكيد للتحقيق معه، واللاعب ممكن يرفض ويطعن في العينة الأولى ويطلب فتح العينة الـB، ويتم مراجعة مستندات العينة الأولى والتأكد من وجود خطأ إجرائي في طريقة اختبار العينة، ولو تم هذا الشيء يتم فتح العينة الثانية بوجود اللاعب أو وجود وكيله داخل المختبر ويتم إجراء اختبار العينة“.

#ملعب_SBC | أحمد الأمير – قانوني رياضي: هناك نوعين من الإيقاف ، ولكن إيقاف فهد المولد مؤقت إجباري. #قناة_SBC pic.twitter.com/hKZrsYJuAk — #ملعب_SBC (@sbcsport) April 1, 2022

وتابع الأمير: ”فيه طريقتين ممكن تثبت براءة اللاعب، إن يكون فيه أخطاء إجرائية في طريقة عمل الاختبار، والطريقة الثانية بإثبات إنه لم يكن هناك إهمال أو تقصير من اللاعب في طريقة دخول المادة لجسمه يعني أن اللاعب ممكن يكون استخدمها كرعاية طبية طارئة أو دُست للاعب دون أن يعلم، وإذا كانت استخداما طارئا يعتبر حالة طارئة ولم يتم التبليغ بها وبالتالي يؤخذ هذا في الاعتبار، وإذا كان عنده سابقة سيتم تغليظ العقوبة، وعقوبة المولد السابقة كانت سنة لأنه أثبت عدم تعمده بأن المادة السابقة دخلت جسده بالخطأ، وممكن تغلظ العقوبة الجديدة عليه لأنها ظروف مشددة وقد تصل عقوبتها للإيقاف من 4 إلى 6 سنوات“.

وبسؤاله أنه إذا تم عفو في مثل هذه القضايا هل سيشمل المولد، شدد: ”بالتأكيد لأ، لأن العفو لا يشمل قضايا المراهنات والفساد والمنشطات، وعلينا ألّا نصدر عقوبات مسبقة ولا نعرف المادة المحظورة كيف دخلت جسم اللاعب وفيه مواد طبية عادية تطرح للإنسان العادي وقد تكون محظورة على الرياضي وعلينا انتظار القرار النهائي“.

وكان لجنة المنشطات السعودية قد قررت إيقاف فهد المولد بشكل مؤقت.

وبحسب برنامج ”أكشن مع وليد“، فإن إيقاف المولد المؤقت سيكون حتى يتم تحديد موعد جلسة استماع بعد ظهور عينة إيجابية في تحليل منشطات اللاعبين.

وسيتم تحديد موعد جلسة الاستماع في الأيام المقبلة، وعقبها سيتم اتخاذ قرارا إما بالإيقاف عن المشاركة بسبب العينة الإيجابية أو تبرئته.

وتعرض المولد للإيقاف من قبل بسبب إيجابية عينة المنشطات في 2019 ولمدة عامين.

وعاد المولد مرة أخرى في 8 مايو 2020 لارتداء قميص الاتحاد والمنتخب السعودي.

الموسم الجاري سجل المولد، البالغ 27 عاما، 3 أهداف وصنع 3 في 21 مباراة.

كما ساهم في تأهل السعودية إلى كأس العالم 2022، وغاب عن المباراة الأخيرة ضد أستراليا بعدما شارك لـ 75 دقيقة ضد الصين.

ويتصدر نادي الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة بفارق 11 نقطة عن الهلال والذي له مباراتين أقل.