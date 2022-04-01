إلغاء مباراة ودية مقترحة بين الأرجنتين والسعودية.. وسكالوني يشيد بـ"الأخضر"

كشف تشيكي تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، عن أن نظيره السعودي، ياسر المسحل، طلب منه خوض مباراة ودية بين المنتخبين قبل قرعة كأس العالم في قطر، لكن بعد وجود المنتخبين ضمن المجموعة الثالثة سيكون لقاء الفريقين من أجل الفوز بالثلاث نقاط.

وأسفرت القرعة التي أقيمت في الدوحة، يوم الجمعة، عن وقوع الأرجنتين والسعودية والمكسيك وبولندا ضمن المجموعة الثالثة للبطولة التي ستقام نهاية العام الحالي.

وقال تابيا لصحيفة ”أوليه“، الأرجنتينية عقب مراسم سحب القرعة إن رئيس الاتحاد السعودي اقترح عليه خوض مباراة ودية قبل المونديال، ”لكن بعد القرعة كان الاقتراح بلا تأثير.. سنلعب معا من أجل الحصول على النقاط الثلاث“.

وأضاف رئيس الاتحاد الأرجنتيني: ”سنبذل قصارى جهدنا لجعل الفريق مرتاحًا قدر الإمكان. نأمل أن نحظى بكأس عالم رائعة“.

وسيخوض المنتخب الأرجنتيني بطل العالم مرتين عامي 1978 و1986 أولى مبارياته في المونديال يوم الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 ضد المملكة العربية السعودية.

ثم تلتقي الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي مع المكسيك ثم بولندا، وفي حال تصدر المجموعة سيلتقي الفريق مع ثاني المجموعة الثالثة التي تضم فرنسا أو بيرو/أستراليا-الإمارات أو الدنمارك أو تونس.

مجموعة المنتخب السعودي في كأس العالم https://t.co/ZOBft8S1Hf pic.twitter.com/lPsX0Qlgog — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 1, 2022

وقال ليونيل سكالوني، المدير الفني للأرجنتين، لـTyC Sports: ”نتمنى الاستمتاع بهذا الفريق الوطني وسنكون معًا جميعًا بالتأكيد أقوى“.

وعن رأيه في منتخبات المجموعة، قال سكالوني: ”المكسيك منافس نعرفه جيدا. بولندا تغلبت على السويد في الملحق الأوروبي وكانت قوية حقا. أما السعودية فتصنيفها جيد للغاية وخاضت مشوارا جيدا للغاية في التصفيات الآسيوية. نحن نحترم جميع المنافسين إلى أقصى حد ، إنها مجموعة صعبة لكن نتمنى أن نصل للنهائي“.

واجتمع عالم كرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة اليوم مع انطلاق حفل سحب القرعة، حيث رحب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالضيوف ومن بينهم مدربو المنتخبات ولاعبون فازوا بكأس العالم ومسؤولو اللعبة من جميع أنحاء العالم احتشدوا لمعرفة أطراف مباريات دور المجموعات خلال حفل قدمه الممثل البريطاني إدريس إلبا والمذيعة الرياضية الشهيرة ريشمين شودري.

وألقت الفنانة المصرية شريهان كلمة مفعمة بالمشاعر على خلفية رسومات مستوحاة من الشرق الأوسط الذي يستضيف المونديال لأول مرة.